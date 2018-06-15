Модель нового поколения получит 530-сильную «восьмерку»

Пульс

Раскрыта внешность нового купе BMW 8 серии

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15 июня 2018

В распоряжении газеты «Авторевю» оказались первые изображения серийного купе BMW 8 серии нового поколения. Публичный дебют автомобиля состоится вечером в пятницу, 15 июня, на гоночной трассе в Ле-Мане. В марафоне впервые с 2011 года выйдут на старт машины немецкой марки – M8 GTE.

[Супертест двух «восьмерок» BMW: купе 850 CSi и гибрида i8](https://motor.ru/testdrives/bmwmegatrip.htm)

Супертест двух «восьмерок» BMW: купе 850 CSi и гибрида i8

По информации издания, по своим габаритным размерам «восьмерка» окажется близка к автомобилях шестой серии, которые скоро снимут с производства. Что касается шасси, то новинка будет унифицирована с четырехдверками пятой серии.

Ожидается, что в Ле-Мане покажут топовый вариант «восьмерки» – M850i xDrive. Купе получит 530-сильный восьмицилиндровый двигатель и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Впоследствии планируется появление «заряженной» версии M8 с четырехлитровым твин-турбо агрегатом мощностью около 600 сил.

Фото с сайта [«Авторевю»](https://autoreview.ru/news/kupe-bmw-vos-moy-serii-u-nas-est-pervye-fotografii)

Фото с сайта «Авторевю»

Модель также оснастят полноуправляемым шасси, адаптивной подвеской, активными электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и активным задним дифференциалом. Кроме того, машина получит спортивный выпуск.

Первые шпионские фотографии BMW 8-Series, на которых был полностью раскрыт интерьер и экстерьер машины, появились в январе этого года.

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