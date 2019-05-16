Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа

Новый BMW 1 Series построят на переднеприводной платформе FAAR — улучшенной версии «тележки» кроссовера X1 в кузове F48. Это позволит немного увеличить пространство в салоне без необходимости изменения внешних габаритов. Дизайн «копейки» будет основан на стилистике X2 и 3 Series (G20).