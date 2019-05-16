Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа

Новый BMW 1 Series построят на переднеприводной платформе FAAR — улучшенной версии «тележки» кроссовера X1 в кузове F48. Это позволит немного увеличить пространство в салоне без необходимости изменения внешних габаритов. Дизайн «копейки» будет основан на стилистике X2 и 3 Series (G20).
В гамму двигателей BMW 1 Series войдут трех- и четырехцилиндровые бензиновые двигатели, а также дизельные «турбочетверки». Топовой версией станет модификация M135i XDrive с двухлитровым турбомотором от X2 M35i (306 сил и 450 Нм).
Также BMW подтвердила, что «копейка» следующего поколения станет первой моделью c ДВС, для которой адаптировали систему контроля тяги ARB от электрического i3s.
В феврале этого года австралийское отделение BMW представило на местном рынке финальную версию хэтчбека М140i — M140i Finale Edition. Таким образом компания простилась с заднеприводной платформой и трехлитровым рядным шестицилиндровым двигателем.