В Калифорнии запретят продавать новые машины с ДВС

Через 15 лет под запретом в штате окажутся как двигатели на бензине и дизеле, так и гибриды. По словам главы штата, такое решение поможет значительно улучшить качество воздуха и на 35 процентов снизит выбросы парниковых газов, способствующих изменению климата. Ещё через 10 лет запрет расширят и на грузовой транспорт – его также переведут на электрическую тягу.
Отмечается, что речь идёт только о реализации новых автомобилей. Жителям штата не станут запрещать ездить на купленных до запрета машинах с ДВС, а также продавать их на «вторичке».
Калифорния занялась активной пропагандой «зелёного» транспорта ещё в начале прошлого десятилетия: в 2012 году бывший губернатор Джерри Браун поставил цель вывести на дороги штата 1,5 миллиона автомобилей с нулевым уровнем выбросов к 2025 году. Однако до сих пор продажи электромобилей оставляют желать лучшего – с 2011 года калифорнийцы купили около 700 000 таких машин.
Приказ губернатора Калифорнии вызвал волну негодования среди автопроизводителей и нефтяников, а также критику от партии республиканцев и администрации президента Дональда Трампа. Противники решения отметили его излишнюю категоричность и добавили, что стоимость электрокаров слишком высока для большинства рядовых калифорнийцев. Кроме этого, полный отказ от ДВС может привести к безработице.
В стремлении к экологичному транспорту Калифорнию может опередить один из российских регионов – Сахалин, который намерен отказаться от ДВС уже к 2030 году. По словам губернатора Валерия Лимаренко, за 10 лет все автомобили в регионе переведут на электрические моторы или ГБО, а также построят полноценную инфраструктуру для использования машин с нулевым выбросом.