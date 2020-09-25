В Калифорнии запретят продавать новые машины с ДВС

Через 15 лет под запретом в штате окажутся как двигатели на бензине и дизеле, так и гибриды. По словам главы штата, такое решение поможет значительно улучшить качество воздуха и на 35 процентов снизит выбросы парниковых газов, способствующих изменению климата. Ещё через 10 лет запрет расширят и на грузовой транспорт – его также переведут на электрическую тягу.

Отмечается, что речь идёт только о реализации новых автомобилей. Жителям штата не станут запрещать ездить на купленных до запрета машинах с ДВС, а также продавать их на «вторичке».