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18:00

Новый Chevrolet Corvette, коробка передач для гибридов и Mercedes-AMG GLC 43: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: отказ Mercedes-Benz от пикапа X-класса, обновлённый Mercedes-AMG GLC 43, долгожданный Chevrolet Corvette С8, будущий Mitsubishi Pajero Sport и коробка передач для гибридов Hyundai.

Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class

Компания Daimler ищет пути сокращения издержек и задумывается о прекращении производства пикапа Mercedes-Benz X-Class. Модель не оправдала ожиданий, так как оказалась слишком дорогой на фоне конкурентов. Совокупные продажи X-Class за прошлый год в Европе, Австралии и Южной Африке составили 16 700 экземпляров. Для сравнения: Ford Ranger только на европейском рынке в 2018-м разошелся тиражом в 50 900 штук. Низкая популярность «Мерседеса» объясняется завышенной ценой и несколькими отзывными кампаниями, которые пришлось провести, чтобы устранить дефекты сборки.

Mercedes-AMG GLC 43 стал мощнее

Кроссоверы Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 43 Coupe пережили плановое обновление. У машин поменялась форма переднего бампера, рисунок фар и появилась новая решетка радиатора в стиле более мощных версий GLC 63 и GLC 63 S. Главное визуальное отличие Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 43 Coupe от дорестайлинговых кроссоверов — решетка Panamericana с вертикальными прутками, ранее бывшая прерогативой только топовых AMG-моделей. Кроме того, изменился рисунок фар и фонарей, а также форма переднего бампера и насадок на выхлопные патрубки — теперь они круглые, а не трапециевидные. Колеса размером 19 дюймов входят в список стандартного оснащения, за доплату предложены 21-дюймовые.

Представлен новый Chevrolet Corvette

Компания Chevrolet показала Corvette нового, восьмого поколения. Автомобиль сохранил приставку Stingray и получил 502-сильный двигатель V8, который теперь расположен за спинками кресел. В движение новинку приводит восьмицилиндровый мотор с обозначением LT2 рабочим объемом 6,2 литра, который выдает 502 лошадиные силы и 637 Нм крутящего момента. Дополнительные пять сил можно получить, заказав опционный пакет Z51 Performance (включает адаптивные амортизаторы Magnetic Ride, более эффективную систему охлаждения, электронноуправляемую блокировку дифференциала и аэродинамический обвес). Пару двигателю составляет восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями с функцией самостоятельного переключения передач подрулевыми лепестками.

Раскрыта внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport

В Сеть попали первые снимки рестайлингового внедорожника Mitsubishi Pajero Sport без камуфляжа, сделанные на заводе в Таиланде. Новинка получила модернизированную оптику и бамперы. Изменения в салоне носят точечный характер. Судя по фотографиям, у Pajero Sport двухъярусная передняя оптика: сверху размещены светодиодные фары, а под ними – противотуманки и поворотники в едином блоке. Радиаторная решетка выполнена в том же стиле, что и у недавно обновленного пикапа L200. На корме можно заметить спойлер и чуть измененные задние фонари, которые, тем не менее, сохранили прежнюю форму.

Hyundai сделал быструю коробку передач для гибридов

Южнокорейский производитель Hyundai представил технологию переключения передач для гибридных автомобилей собственной разработки. По утверждению компании, им удалось сократить время реакции трансмиссии на 30 процентов. Технология Active Shift Control (ASC) работает за счет нового программного обеспечения блока управления гибридной силовой установкой. Внутри электродвигателя стоит датчик, который отслеживает скорость вращения вала трансмиссии и 500 раз в секунду передает эти показания в блок. Он, в свою очередь, практически моментально синхронизирует скорость вала коробки со скоростью вращения вала двигателя.

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