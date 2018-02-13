Honda NSX и Nissan GT-R сравнили в гонке

Суперкары Honda NSX и Nissan GT-R сравнили в дрэговой гонке на традиционной дистанции в четверть мили (402 метра). Испытание провел британский сайт CarWow. Результаты показаны в ролике, опубликованном на YouTube-канале издания.

Всего было проведено три испытания: дрэг-гонка со стартом с места, заезд со стартом с 80 километров в час и торможение со 113 километров в час. «Хонда» победила в двух тестах.

Купе Honda NSX оснащено 573-сильной гибридной силовой установкой на базе 3,5-литровой твин-турбо «шестерки». Автомобиль также имеет три электромотора и девятиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. «Сотню» суперкар набирает за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 307 километров в час.

Nissan GT-R комплектуется 570-сильной «шестеркой» 3.8 и шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Первых ста километров в час автомобиль достигает через 2,7 секунды после старта. Максимальная скорость — 315 километров в час.

Ранее суперкар NSX также сравнили в гонке со 190-сильным спортбайком Honda CBR1000RR Fireblade. Кроме того, издание CarWow публиковало видеоролик с дрэг-гонок между Nissan GT-R и Mercedes-AMG GT R, Tesla Model S P100D, BMW M760Li xDrive, Mercedes-AMG E 63 S и Audi RS6, а также между Mercedes-AMG E 63 S и Dacia Logan MCV.

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