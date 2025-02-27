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Опубликовано 27 февраля 2025, 18:01
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Камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО только в 2026 году

Страховщики добиваются запуска системы более 10 лет
В этом году не будет запущена проверка наличия ОСАГО с помощью камер. Штрафовать за отсутствие полиса «автогражданки» таким образом начнут не раньше октября 2026 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД. Там указали, что перед этим нужно модернизировать полицейскую систему «Паутина», к которой подключены все дорожные комплексы. Отложен даже запуск эксперимента с рассылкой уведомлений незастрахованным водителям — с этим тоже возникли проблемы.
Камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО только в 2026 году
© Алексей Майшев / РИА Новости
Мария Руцкая

В начале нынешнего года в России хотели запустить проверку наличия ОСАГО с помощью камер. Водителей пока не собирались штрафовать: предлагалось ограничиться уведомлениями о необходимости оформить полис. Однако и эту систему запустить оказалось непросто, так как требуется существенная доработка портала госуслуг, а также «финансово-экономическое обоснование» и оценка анализа расходов федерального бюджета.

В МВД добавили, что для запуска «пилота» на госуслугах должна появиться форма обратной связи. Автовладелец, получивший уведомление, с ее помощью мог бы подтвердить или опровергнуть наличие у него полиса ОСАГО. Без обратной связи смысла в эксперименте нет, заявили в министерстве.

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Минфин просит еще четыре месяца для доработки и согласования проекта. То есть, пилотную проверку ОСАГО с помощью камер запустят не раньше 30 июня.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) призывают сделать это как можно скорее. Там напомнили, что без ОСАГО ездят до 10 процентов автовладельцев.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Мария Руцкая
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#ОСАГО
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