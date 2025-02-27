Камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО только в 2026 году

В начале нынешнего года в России хотели запустить проверку наличия ОСАГО с помощью камер. Водителей пока не собирались штрафовать: предлагалось ограничиться уведомлениями о необходимости оформить полис. Однако и эту систему запустить оказалось непросто, так как требуется существенная доработка портала госуслуг, а также «финансово-экономическое обоснование» и оценка анализа расходов федерального бюджета.

В МВД добавили, что для запуска «пилота» на госуслугах должна появиться форма обратной связи. Автовладелец, получивший уведомление, с ее помощью мог бы подтвердить или опровергнуть наличие у него полиса ОСАГО. Без обратной связи смысла в эксперименте нет, заявили в министерстве.