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14:04

Гигантский кроссовер Hyundai оставили без рычага коробки передач

Появились фотографии интерьера модели Palisade

Фотошпионам удалось раскрыть дизайн интерьера большого кроссовера Hyundai Palisade. Благодаря им стало известно, что новый флагман корейской марки получит кнопочный селектор трансмиссии, частично цифровую приборную панель и напоминающий «мерседесовский» MBUX дисплей мультимедийной системы.

На фотографиях, опубликованных сайтом The Korean Car Blog видно, что на центральной консоли расположится блок климат-контроля, селектор переключения передач и «шайба» выбора режимов движения Drive Terrain. Водителю будут доступны профили Eco, Sport и новый Snow, работу которого инженеры Hyundai сейчас проверяют в шведском Арьеплуге.

Дисплей мультимедийной системы визуально соединят с приборной панелью. На нем отображается несколько экранов по три информационных блока в каждом. Нечто подобное можно увидеть на тизере Kia Soul нового поколения. Известно, что среди агрегатов Hyundai Palisade будет дизель 2.2, но гамму могут скорректировать в зависимости от рынка.

Дизайн экстерьера Hyundai Palisade известен по официальному снимку и шпионским фотографиям. О технической начинке информации по-прежнему мало. По слухам, кроссовер получит восьмидиапазонный «автомат», полный привод в виде опции и бензиновый V6, как у Kia Telluride.

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