Гигантский кроссовер Hyundai оставили без рычага коробки передач

Дисплей мультимедийной системы визуально соединят с приборной панелью. На нем отображается несколько экранов по три информационных блока в каждом. Нечто подобное можно увидеть на тизере Kia Soul нового поколения. Известно, что среди агрегатов Hyundai Palisade будет дизель 2.2, но гамму могут скорректировать в зависимости от рынка.