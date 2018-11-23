Гигантский кроссовер Hyundai оставили без рычага коробки передач

На фотографиях, опубликованных сайтом The Korean Car Blog видно, что на центральной консоли расположится блок климат-контроля, селектор переключения передач и «шайба» выбора режимов движения Drive Terrain. Водителю будут доступны профили Eco, Sport и новый Snow, работу которого инженеры Hyundai сейчас проверяют в шведском Арьеплуге.
Дисплей мультимедийной системы визуально соединят с приборной панелью. На нем отображается несколько экранов по три информационных блока в каждом. Нечто подобное можно увидеть на тизере Kia Soul нового поколения. Известно, что среди агрегатов Hyundai Palisade будет дизель 2.2, но гамму могут скорректировать в зависимости от рынка.
Дизайн экстерьера Hyundai Palisade известен по официальному снимку и шпионским фотографиям. О технической начинке информации по-прежнему мало. По слухам, кроссовер получит восьмидиапазонный «автомат», полный привод в виде опции и бензиновый V6, как у Kia Telluride.