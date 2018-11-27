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14:00

Полностью раскрыта внешность гигантского кроссовера Hyundai

Новинка дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе

В Сети появились новые фотографии флагманского кроссовера Hyundai Palisade: новинку корейской марки удалось заснять со всех сторон. На них видно, что вседорожник, названный в честь богатого пригорода Лос-Анджелеса, получит массивную решетку радиатора, двухэтажную оптику с «клыками» дневных ходовых огней и множество хромированных деталей экстерьера.

Чуть раньше стало известно, что Hyundai Palisade оснастят кнопочным селектором трансмиссии и «шайбой» выбора режимов движения Drive Terrain с новым «зимним» профилем работы управляющей электроники. Дисплей мультимедийной системы сможет отображать информацию в трех информационных блоках, как на новом Kia Soul.

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Гамма двигателей официально пока не подтверждена. Известно, что среди агрегатов Hyundai Palisade будет дизель 2.2 и бензиновый V6, но линейку могут скорректировать в зависимости от рынка. По слухам, кроссовер получит опциональный полный привод и восьмидиапазонную автоматическую коробку передач.

Официальный тизер Hyundai Palisade

Дизайн новой флагманской модели корейской марки раскрыли на официальных и шпионских снимках, а также нескольких тизерах. Мировая премьера Palisade состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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