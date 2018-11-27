Полностью раскрыта внешность гигантского кроссовера Hyundai

Гамма двигателей официально пока не подтверждена. Известно, что среди агрегатов Hyundai Palisade будет дизель 2.2 и бензиновый V6, но линейку могут скорректировать в зависимости от рынка. По слухам, кроссовер получит опциональный полный привод и восьмидиапазонную автоматическую коробку передач.