В гамме нового Peugeot 308 появится кросс-версия

Журналисты L`Argus считают, что инвестиции в эльзасское предприятие в размере 213 миллионов евро позволят модернизировать конвейер и расширить производственные площади для выпуска всей гаммы «триста восьмых». Сегодня в Мюлузе собирают лифтбек и универсал Peugeot 508, а также кроссовер DS7 Crossback.
Актуальный Peugeot 308
Сама фирма Peugeot официально не комментирует перенос производства «триста восьмого» с завода в Сошо, ограничившись лишь заявлением, что в Мюлузе «с 2021 года будет выпускаться третья модель».
Ожидается, что Peugeot 308 сохранит бензиновые и дизельные двигатели, но, по аналогии с «младшим» e-208, получит полностью электрическую версию. Какой форм-фактор и силовые установки будут у кросс-модификаций говорить преждевременно.
Peugeot 308 второго поколения выпускается с 2013 года, а в 2017 году семейство пережило лёгкий рестайлинг. Ежегодно Peugeot продаёт в Европе около 150 тысяч «триста восьмых», но продажи модели снижаются — по итогам девяти месяцев этого года падение составило семь процентов. Премьера нового поколения Peugeot 308 ожидается весной 2021 года.
С российского рынка Peugeot 308 ушёл летом 2018 года — из-за неконкурентной цены годовые продажи хэтчбека исчислялись десятками штук. В настоящий момент гамма легковых моделей Peugeot в нашей стране состоит из седана 408, кроссоверов 3008 и 5008, а также минивэна Traveller.