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9:58

В гамме нового Peugeot 308 появится кросс-версия

После смены поколений линейка «триста восьмых» расширится

© Peugeot Quartz Concept
Сергей Ильин
Семейство «глобального» Peugeot 308 третьего поколения будет состоять из кроссовера, пятидверного хэтчбека и универсала, сообщает французское издание L`Argus. Вероятно, кросс-версия будет отличаться увеличенным клиренсом, защитным обвесом и рейлингами на крыше. Ожидается, что производство модели наладят на заводе во французском Мюлузе.

Журналисты L`Argus считают, что инвестиции в эльзасское предприятие в размере 213 миллионов евро позволят модернизировать конвейер и расширить производственные площади для выпуска всей гаммы «триста восьмых». Сегодня в Мюлузе собирают лифтбек и универсал Peugeot 508, а также кроссовер DS7 Crossback.

Актуальный Peugeot 308

Сама фирма Peugeot официально не комментирует перенос производства «триста восьмого» с завода в Сошо, ограничившись лишь заявлением, что в Мюлузе «с 2021 года будет выпускаться третья модель».

Ожидается, что Peugeot 308 сохранит бензиновые и дизельные двигатели, но, по аналогии с «младшим» e-208, получит полностью электрическую версию. Какой форм-фактор и силовые установки будут у кросс-модификаций говорить преждевременно.

Peugeot 308 второго поколения выпускается с 2013 года, а в 2017 году семейство пережило лёгкий рестайлинг. Ежегодно Peugeot продаёт в Европе около 150 тысяч «триста восьмых», но продажи модели снижаются — по итогам девяти месяцев этого года падение составило семь процентов. Премьера нового поколения Peugeot 308 ожидается весной 2021 года.

С российского рынка Peugeot 308 ушёл летом 2018 года — из-за неконкурентной цены годовые продажи хэтчбека исчислялись десятками штук. В настоящий момент гамма легковых моделей Peugeot в нашей стране состоит из седана 408, кроссоверов 3008 и 5008, а также минивэна Traveller.

Источник: L`Argus