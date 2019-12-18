В гамме нового Peugeot 308 появится кросс-версия

Сама фирма Peugeot официально не комментирует перенос производства «триста восьмого» с завода в Сошо, ограничившись лишь заявлением, что в Мюлузе «с 2021 года будет выпускаться третья модель».

Ожидается, что Peugeot 308 сохранит бензиновые и дизельные двигатели, но, по аналогии с «младшим» e-208, получит полностью электрическую версию. Какой форм-фактор и силовые установки будут у кросс-модификаций говорить преждевременно.