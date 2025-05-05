Polestar отзывает почти 30 тысяч машин из-за «слепнущей» камеры

У некоторых моделей Polestar из-за особенностей конструкции отсутствует заднее стекло (например, у Polestar 4 и 5), так что ориентироваться водителям приходится только на изображение с задней камеры. У Polestar 2, попавшего под отзыв, заднее стекло есть, так что совсем без обзора автомобилисты не останутся. А вот задняя камера сбоит и «слепнет» — в этом случае на приборной панели появляется уведомление о том, что картинка с нее временно недоступна. Ремонтная кампания охватывает электрокары, проданные в США с 2021 по 2024 год включительно, — всего около трех десятков тысяч.