Polestar отзывает почти 30 тысяч машин из-за «слепнущей» камеры

Polestar отзывает почти 30 тысяч машин из-за «слепнущей» камерыУ электрокаров, проданных в США до 2025 года, повторно обнаружились проблемы с камерой заднего вида
У некоторых моделей Polestar из-за особенностей конструкции отсутствует заднее стекло (например, у Polestar 4 и 5), так что ориентироваться водителям приходится только на изображение с задней камеры. У Polestar 2, попавшего под отзыв, заднее стекло есть, так что совсем без обзора автомобилисты не останутся. А вот задняя камера сбоит и «слепнет» — в этом случае на приборной панели появляется уведомление о том, что картинка с нее временно недоступна. Ремонтная кампания охватывает электрокары, проданные в США с 2021 по 2024 год включительно, — всего около трех десятков тысяч.
Сам автопроизводитель утверждает, что неисправность связана с ошибкой синхронизации камеры помощи при парковке (PAC) и информационно-развлекательной системы. По этой же причине летом 2024 года проводился отзыв 26 тысяч экземпляров Polestar 2. Тогда на электрокарах обновили ПО, однако проблему это, по всей видимости, до конца не решило.
C программными сбоями Polestar сталкивается уже несколько лет. Так, например, еще в 2020-м несколько десятков покупателей из Швеции, Норвегии, Франции и Нидерландов пожаловались, что после нескольких сотен километров пробега (а иногда и на второй день эксплуатации) система электрокара Polestar 2 уведомляет о сбое, после чего перестает реагировать на команды. Дело заканчивается доставкой машины на эвакуаторе в ближайший сервисный центр. В результате автопроизводителю пришлось отозвать все проданные к тому моменту экземпляры Polestar 2.