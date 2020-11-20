Составлен рейтинг самых популярных премиальных автомобилей в России

Первое место в рейтинге досталось марке Mercedes-Benz. На 1 июля нынешнего года за россиянами числилось 706 тысяч машин штутгартского бренда, сообщает «Автостат». По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за третий квартал «Мерседесу» удалось продать в России 11 251 автомобиль. Самыми популярными моделями стали седан E-Class и кроссовер GLC Coupe.

До конца ноября компания откроет в России предзаказ самого популярного представительского седана – S-Class нового поколения с индексом W223. Представленный вчера Mercedes-Maybach S-Class доберется до отечественного рынка летом 2021 года.