Составлен рейтинг самых популярных премиальных автомобилей в России

Первое место в рейтинге досталось марке Mercedes-Benz. На 1 июля нынешнего года за россиянами числилось 706 тысяч машин штутгартского бренда, сообщает «Автостат». По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за третий квартал «Мерседесу» удалось продать в России 11 251 автомобиль. Самыми популярными моделями стали седан E-Class и кроссовер GLC Coupe.
До конца ноября компания откроет в России предзаказ самого популярного представительского седана – S-Class нового поколения с индексом W223. Представленный вчера Mercedes-Maybach S-Class доберется до отечественного рынка летом 2021 года.
Audi
На второй строчке расположилась Audi с результатом 634 тысячи автомобилей, зарегистрированных в России. За прошлый месяц ингольштадтский бренд реализовал в стране 1371 автомобиль – на 359 меньше, чем в марте, а за третий квартал 2020 года – 3979 автомобилей. Наибольшим спросом пользовались кроссоверы Q7 и Q5.
Audi также собирается порадовать россиян новинками: в 2021 году компания привезет Audi A3 четвертого поколения, «заряженный» S3, обновленный компакт-кросс Q5 и его новую купеобразную версию Q5 Sportback, а также электрокары e-tron S и e-tron S Sportback.
BMW
В России расширят список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
На третьем месте с небольшим отставанием расположилась BMW. По данным на июль в России числилось 632 тысячи автомобилей марки, которой в третьем квартале нынешнего года удалось не только вернуться к «докоронавирусным» показателям продаж, но и превысить их. С июля по сентябрь россияне купили 12 561 автомобиль баварского бренда, отдавая предпочтение кроссоверам X5 и X3.
Далее в рейтинге с большим отрывом следует Lexus: в стране зарегистрировано 305 тысяч автомобилей японской марки. В прошлом месяце дилеры «Лексуса» продали в России 1806 машин. Самыми популярными моделями оказались RX и NX.
Замыкает пятерку лидеров Volvo с результатом 253 тысячи экземпляров. Продажи в октябре составили 925 автомобилей, а в фаворитах оказались XC60 и XC90.
С шестого по десятое места расположились Land Rover с 188 тысячами зарегистрированных в стране автомобилей, Infiniti (90 тысяч), Porsche (62 тысячи), Jeep (61 тысяча) и MINI (25 тысяч).