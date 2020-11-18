Audi рассказала о новинках для России

В 2021 году до России доберется Audi A3 четвертого поколения. Пятидверный Sportback, представленный еще в марте, планировали вывести на отечественный рынок до конца нынешнего года, однако марке пришлось изменить планы. Вместе с хэтчбеком в Россию прибудет версия A3 в кузове седан. На сегодняшний день россиянам доступен предыдущий A3, стоимость которого варьируется от 1 994 000 до 2 285 000 рублей за Sportback и от 2 009 000 до 2 300 000 рублей за Sedan.
В следующем году в стране появится «заряженный» S3 в кузове седан и хэтчбек, который был представлен в августе и вышел на европейский рынок в октябре. По сравнению с предыдущем поколением модель выросла в габаритах и получила новый мотор – 2,0-литровый TFSI мощностью 310 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, разгоняющий Audi S3 с места до «сотни» за 4,8 секунды.
Audi
Также у дилеров Audi появятся обновленный компакт-кросс Q5 и его новая купеобразная версия Q5 Sportback, а также их «горячие» модификации с приставкой S.
Audi
Q5 Sportback уже получил в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Согласно документу, кроссовер получит двухлитровую «турбочетверку» TFSI мощностью 249 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента. «Заряженный» SQ5 оснащен в Европе 3,0-литровым 341-сильным турбированным дизелем, который потерял в мощности в результате модернизации с целью вписаться в эко-нормы.
Audi также собирается расширить семейство «зеленого» кроссовера e-tron, привезя в Россию две спортивные версии: e-tron S и e-tron S Sportback. Оба электрокроссовера приводятся в движение трехмоторной силовой установкой пиковой производительностью до 503 лошадиных сил и 973 Нм момента, разгоняющей их до 100 километров в час за 4,5 секунды. Однако по запасу хода обе «эски» уступают стандартному e-tron: S и S Sportback могут проехать без подзарядки 359 и 364 километра соответственно, в то время как менее производительный e-tron – 400 километров.