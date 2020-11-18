Audi рассказала о новинках для России

В 2021 году до России доберется Audi A3 четвертого поколения. Пятидверный Sportback, представленный еще в марте, планировали вывести на отечественный рынок до конца нынешнего года, однако марке пришлось изменить планы. Вместе с хэтчбеком в Россию прибудет версия A3 в кузове седан. На сегодняшний день россиянам доступен предыдущий A3, стоимость которого варьируется от 1 994 000 до 2 285 000 рублей за Sportback и от 2 009 000 до 2 300 000 рублей за Sedan.

В следующем году в стране появится «заряженный» S3 в кузове седан и хэтчбек, который был представлен в августе и вышел на европейский рынок в октябре. По сравнению с предыдущем поколением модель выросла в габаритах и получила новый мотор – 2,0-литровый TFSI мощностью 310 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, разгоняющий Audi S3 с места до «сотни» за 4,8 секунды.