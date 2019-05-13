Land Rover сделал внедорожник для астронавтов

Range Rover Astronaut Edition отличается уникальным декором экстерьера и интерьера. Для окраски автомобилей серии используется оттенок синего Zero Gravity Blue, вдохновленный красотой ночного неба. Космическую тему продолжают эмблемы и подсветка околодверного пространства с силуэтом космического корабля Virgin Galactic.
В салоне внедорожника также можно найти отсылки к тематике межзвездных полетов. Так, в подстаканниках установлены два диска, изготовленные из посадочной опоры корабля Virgin Spaceship Unity. На один из них нанесена цитата Брэнсона See you up there (Увидимся там, наверху), на другой — детали космического путешествия. После того как владелец автомобиля слетает в космос, второй диск заменят на деревянный, где будет указана специфическая информация о его полете.
Кроме того, на карбоновую панель центрального тоннеля и задний подлокотник нанесен рисунок DNA of Flight. На подголовниках выгравирован силуэт космического корабля, а алюминиевые ручки дверей украшены фирменным созвездием сообщества будущих астронавтов.
Версия Range Rover Astronaut Edition построена на базе гибрида P400e. Она оснащена двухлитровым бензиновым турбомотором семейства Ingenium мощностью 300 лошадиных сил и 116-сильным электромотором. Питается гибридная установка от блока литий-ионных аккумуляторов емкостью 13,1 киловатт-часа. Суммарная отдача силовой установки Range Rover P400e — 404 лошадиные силы и 640 Нм крутящего момента.