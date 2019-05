Land Rover сделал внедорожник для астронавтов

В салоне внедорожника также можно найти отсылки к тематике межзвездных полетов. Так, в подстаканниках установлены два диска, изготовленные из посадочной опоры корабля Virgin Spaceship Unity. На один из них нанесена цитата Брэнсона See you up there (Увидимся там, наверху), на другой — детали космического путешествия. После того как владелец автомобиля слетает в космос, второй диск заменят на деревянный, где будет указана специфическая информация о его полете.