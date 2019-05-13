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10:30

Land Rover сделал внедорожник для астронавтов

Специальную версию Range Rover могут заказать только клиенты Virgin Galactic

Отделение Special Vehicle Operations (SVO) компании Land Rover подготовило специальную версию Range Rover для астронавтов. Заказать автомобиль смогут только космические туристы, подписавшие соглашение с частной космической компанией Virgin Galactic американского миллиардера Ричарда Брэнсона.
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Range Rover Astronaut Edition отличается уникальным декором экстерьера и интерьера. Для окраски автомобилей серии используется оттенок синего Zero Gravity Blue, вдохновленный красотой ночного неба. Космическую тему продолжают эмблемы и подсветка околодверного пространства с силуэтом космического корабля Virgin Galactic.

В салоне внедорожника также можно найти отсылки к тематике межзвездных полетов. Так, в подстаканниках установлены два диска, изготовленные из посадочной опоры корабля Virgin Spaceship Unity. На один из них нанесена цитата Брэнсона See you up there (Увидимся там, наверху), на другой — детали космического путешествия. После того как владелец автомобиля слетает в космос, второй диск заменят на деревянный, где будет указана специфическая информация о его полете.

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Кроме того, на карбоновую панель центрального тоннеля и задний подлокотник нанесен рисунок DNA of Flight. На подголовниках выгравирован силуэт космического корабля, а алюминиевые ручки дверей украшены фирменным созвездием сообщества будущих астронавтов.

Версия Range Rover Astronaut Edition построена на базе гибрида P400e. Она оснащена двухлитровым бензиновым турбомотором семейства Ingenium мощностью 300 лошадиных сил и 116-сильным электромотором. Питается гибридная установка от блока литий-ионных аккумуляторов емкостью 13,1 киловатт-часа. Суммарная отдача силовой установки Range Rover P400e — 404 лошадиные силы и 640 Нм крутящего момента.

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