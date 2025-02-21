Электркары Rivian получили спецверсию для пустыни

После смены поколения, или обновления, кому что нравится, «Ривианы» избавились от большинства блоков управления и километров проводки. У четырехмоторных версий к тому же выросла мощность: с 847 лошадиных сил и 1231 Нм крутящего момента до 1039 сил и 1622 Нм. Плюс появились две новые батареи, был доработан тепловой насос, улучшена аэродинамика и перекалибрована пневмоподвеска для более плавного хода на дорогах с твердым покрытием.