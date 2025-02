Электркары Rivian получили спецверсию для пустыни

Также у машин есть пневмоподвеска, электрогидравлическая система подавления кренов, девять ездовых режимов (All Puporse, Sport, Snow, All-Terrain, Drift, Rally, Rock Crawl, Soft Sand и Conserve), защита днища, шины Pirelli Scorpion All Terrain Plus и компрессор для их подкачки. Несмотря на внушительный перечень, стоят California Dune столько же, сколько обычные R1S и R1T. Rivian пишет, что тираж будет ограничен — но без указания точной цифры.