Первый российский «микроэлектромобиль» выпустят на дороги

Первая опытная партия автомобилей будет выпущена в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Алексея Торопова. Он разработал «Ардерию ТС2» совместно с группой сотрудников завода в посёлке Энем, выпускающего настенные газовые котлы.
На внутренние тесты и доработки ушло два года, а в минувшем сентябре первый экземпляр электромобиля прошёл регистрацию, получил номера и теперь готов выезжать на дороги общего пользования. Электрокар протестируют в качестве автомобиля местной патрульно-постовой службы (ППС) при содействии МВД по Республике Адыгея.
«Микроэлектромобиль» с цельнометаллическим несущим кузовов по габаритам чуть крупнее Smart Fortwo и короче другого отечественного электрокара, готовящегося выйти в серию – Zetta City Modul 1. Длина «Ардерии ТС2» равна 2,85 метра, а ширина и высота – 1,60 метра. В багажник можно уместить до 250 килограммов груза.
Видео: Arderia Auto / YouTube
Максимальная скорость заднеприводного электрокара – всего 60 километров в час. По словам Торопова, такая скорость позволяет экономить заряд аккумулятора и делает автомобиль идеальным для регулярных поездок на небольшие расстояния. Без подзарядки автомобиль способен проехать около 100 километров, а на полную зарядку от 220-вольтовой сети уйдёт порядка восьми часов.
Каждые 100 километров пробега на «микроэлектромобиле» обойдутся в сумму от 45 до 50 рублей, сказал разработчик. Цена же самого электрокара пока неизвестна – причём создатели рассматривают два варианта реализации. В первом случае батарею, цена которой составляет примерно 40 процентов от стоимости автомобиля, будут давать напрокат, а машина получит ценник около 400 000 рублей. Во втором случае автомобиль вместе с аккумулятором будут продавать за полную стоимость. Однако Торопов надеется, что к моменту выхода автомобиля на рынок цена батарей резко снизится – в том числе, стараниями главы Tesla Илона Маска.