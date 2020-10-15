Первый российский «микроэлектромобиль» выпустят на дороги

Первая опытная партия автомобилей будет выпущена в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Алексея Торопова. Он разработал «Ардерию ТС2» совместно с группой сотрудников завода в посёлке Энем, выпускающего настенные газовые котлы.

На внутренние тесты и доработки ушло два года, а в минувшем сентябре первый экземпляр электромобиля прошёл регистрацию, получил номера и теперь готов выезжать на дороги общего пользования. Электрокар протестируют в качестве автомобиля местной патрульно-постовой службы (ППС) при содействии МВД по Республике Адыгея.

«Микроэлектромобиль» с цельнометаллическим несущим кузовов по габаритам чуть крупнее Smart Fortwo и короче другого отечественного электрокара, готовящегося выйти в серию – Zetta City Modul 1. Длина «Ардерии ТС2» равна 2,85 метра, а ширина и высота – 1,60 метра. В багажник можно уместить до 250 килограммов груза.