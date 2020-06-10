15:39

Рейтинг любимых кроссоверов россиян: Seltos выбыл, Niva вернулась

Составлен список самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России

Lada Niva © Lada.ru
Лиза Будрина
На основе данных о сентябрьских продажах автомобилей в России составлен рейтинг любимых кроссоверов россиян. В первый месяц осени из списка самых востребованных моделей этого сегмента выбыл Kia Seltos, зато вернулась Lada Niva. Hyundai Creta продолжает удерживать первую строчку, а Toyota RAV4 выбилась на второе место, подвинув Volkswagen Tiguan и Renault Duster.

В сентябре продажи Toyota RAV4 в стране выросли на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что позволило японскому кроссоверу подняться на две позиции. Семь моделей в рейтинге показывают положительную динамику, и лишь четыре ушли в минус: это Renault Duster (который в скором времени сменит поколение), Lada 4x4, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai.

Исключение составляет Lada Niva, которая до лета 2020 года продавалась под брендом Chevrolet. В августе модель выбыла из рейтинга, но в сентябре ей удалось вернуться и закрепиться на последней строчке.

МодельСентябрь 2020 годаСентябрь 2019Разница
1. Hyundai Creta7 7906 4081 382
2. Toyota RAV44 1461 6732 473
3. Volkswagen Tiguan3 6263 192434
4. Renault Duster3 1093 137-28
5. Kia Sportage2 8853 063-178
6. Hyundai Tucson2 8531 7181 135
7. Lada 4x42 8093 218-409
8. Nissan X-Trail2 3032 29013
9. Renault Kaptur2 1812 10873
10. Mitsubishi Outlander2 0742 412-338
11. Nissan Qashqai2 0173 111-1 094
12. Lada Niva1 850--

Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul

Kia Seltos повезло меньше дилеры южнокорейской марки реализовали в сентябре 1 464 экземпляра. Таким образом, модель вылетела из топ-25, опубликованного АЕБ, и, соответственно, из рейтинга самых продаваемых моделей в сегменте кроссоверов и внедорожников.

Всего в сентябре в России продали 154 409 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 3,4 процента больше, чем в том же месяце 2019 года. За девять месяцев было реализовано 1 094 805 машин (-13,9 процента). По прогнозу участников рынка, в 2020 года в России продадут 1 552 000 легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с 2019 годом.

Источник: АЕБ