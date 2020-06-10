Рейтинг любимых кроссоверов россиян: Seltos выбыл, Niva вернулась

В сентябре продажи Toyota RAV4 в стране выросли на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что позволило японскому кроссоверу подняться на две позиции. Семь моделей в рейтинге показывают положительную динамику, и лишь четыре ушли в минус: это Renault Duster (который в скором времени сменит поколение), Lada 4x4, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai.

Исключение составляет Lada Niva, которая до лета 2020 года продавалась под брендом Chevrolet. В августе модель выбыла из рейтинга, но в сентябре ей удалось вернуться и закрепиться на последней строчке.