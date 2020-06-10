Рейтинг любимых кроссоверов россиян: Seltos выбыл, Niva вернулась

В сентябре продажи Toyota RAV4 в стране выросли на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что позволило японскому кроссоверу подняться на две позиции. Семь моделей в рейтинге показывают положительную динамику, и лишь четыре ушли в минус: это Renault Duster (который в скором времени сменит поколение), Lada 4x4, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai.
Исключение составляет Lada Niva, которая до лета 2020 года продавалась под брендом Chevrolet. В августе модель выбыла из рейтинга, но в сентябре ей удалось вернуться и закрепиться на последней строчке.
|Модель
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2019
|Разница
|1. Hyundai Creta
|7 790
|6 408
|1 382
|2. Toyota RAV4
|4 146
|1 673
|2 473
|3. Volkswagen Tiguan
|3 626
|3 192
|434
|4. Renault Duster
|3 109
|3 137
|-28
|5. Kia Sportage
|2 885
|3 063
|-178
|6. Hyundai Tucson
|2 853
|1 718
|1 135
|7. Lada 4x4
|2 809
|3 218
|-409
|8. Nissan X-Trail
|2 303
|2 290
|13
|9. Renault Kaptur
|2 181
|2 108
|73
|10. Mitsubishi Outlander
|2 074
|2 412
|-338
|11. Nissan Qashqai
|2 017
|3 111
|-1 094
|12. Lada Niva
|1 850
|-
|-
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Kia Seltos повезло меньше – дилеры южнокорейской марки реализовали в сентябре 1 464 экземпляра. Таким образом, модель вылетела из топ-25, опубликованного АЕБ, и, соответственно, из рейтинга самых продаваемых моделей в сегменте кроссоверов и внедорожников.
Всего в сентябре в России продали 154 409 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 3,4 процента больше, чем в том же месяце 2019 года. За девять месяцев было реализовано 1 094 805 машин (-13,9 процента). По прогнозу участников рынка, в 2020 года в России продадут 1 552 000 легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с 2019 годом.