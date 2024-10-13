В России продают новые автобусы из «бэушных» европейских фургонов

Перевозчики находят серые схемы для импорта с экономией на утильсборе

В России продают новые автобусы из «бэушных» европейских фургонов. Телеграм-канал «Автобусы и вообще» обратил внимание на необычное объявление из Нижнего Новгорода. В продаже появился подержанный Mercedes-Benz Sprinter, ввезенный из Европы в виде фургона по схеме параллельного импорта. На «Луидоре» автомобиль переоборудовали в автобус с получением российского ЭПТС и нового VIN-номера, причём год выпуска поменялся с 2018 на 2024!