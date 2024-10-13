В России продают новые автобусы из «бэушных» европейских фургонов

В России продают новые автобусы из «бэушных» европейских фургоновПеревозчики находят серые схемы для импорта с экономией на утильсборе
Продавец не скрывает, что основой для «нового» автобуса 2024 года выпуска послужил шестилетний фургон с пробегом 128 500 километров. Однако все пошлины, налоги и сборы уплачены, у ЭПТС статус «действующий», так что формально закон не нарушен. Схема позволяет экономить на утильсборе, поскольку ставка на готовый автобус и цельнометаллический фургон сильно различается.
Пока переоборудование импортированных цельнометаллических фургонов в микроавтобусы не поставлено на поток, но уже есть опасения, что у легализованных таким образом машин могут аннулировать ЭПТС. Схема с «обнулением» года выпуска может заинтересовать регуляторов, ведь во многих организациях среди требований к подвижному составу есть возраст транспортного средства.
Подержанный Mercedes-Benz Sprinter продают за 7 950 000 рублей, а аналогичные действительно новые микроавтобусы 2021-2023 годов выпуска стоят не менее 12 миллионов рублей, причём количество предложений ограничено.