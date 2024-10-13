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Опубликовано 13 октября 2024, 21:43
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В России продают новые автобусы из «бэушных» европейских фургонов

Перевозчики находят серые схемы для импорта с экономией на утильсборе
В России продают новые автобусы из «бэушных» европейских фургонов. Телеграм-канал «Автобусы и вообще» обратил внимание на необычное объявление из Нижнего Новгорода. В продаже появился подержанный Mercedes-Benz Sprinter, ввезенный из Европы в виде фургона по схеме параллельного импорта. На «Луидоре» автомобиль переоборудовали в автобус с получением российского ЭПТС и нового VIN-номера, причём год выпуска поменялся с 2018 на 2024!
В России продают новые автобусы из «бэушных» европейских фургонов
© Auto.ru
Сергей Ильин

Продавец не скрывает, что основой для «нового» автобуса 2024 года выпуска послужил шестилетний фургон с пробегом 128 500 километров. Однако все пошлины, налоги и сборы уплачены, у ЭПТС статус «действующий», так что формально закон не нарушен. Схема позволяет экономить на утильсборе, поскольку ставка на готовый автобус и цельнометаллический фургон сильно различается.

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Пока переоборудование импортированных цельнометаллических фургонов в микроавтобусы не поставлено на поток, но уже есть опасения, что у легализованных таким образом машин могут аннулировать ЭПТС. Схема с «обнулением» года выпуска может заинтересовать регуляторов, ведь во многих организациях среди требований к подвижному составу есть возраст транспортного средства.

Подержанный Mercedes-Benz Sprinter продают за 7 950 000 рублей, а аналогичные действительно новые микроавтобусы 2021-2023 годов выпуска стоят не менее 12 миллионов рублей, причём количество предложений ограничено.

Источник:Auto.ru
Автор:Сергей Ильин
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#Mercedes-Benz
#Авторынок