Sollers модернизировал конвейер Atlant после критики россиян

Наконец, на шасси Sollers Atlant задние фонари были не защищены от внешних воздействий, а теперь на такие версии ставится новая балка с защищённой оптикой. С июля такую деталь начнут ставить на ранее проданные автомобили в ходе планового техобслуживания. По технике перемен пока нет: фургоны, микроавтобусы и грузовички оснащаются турбодизелями объёмом 1,9 или 2,7 литра в связке с 6-ступенчатой «механикой» и задним приводом.