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Новости
Опубликовано 25 мая 2024, 21:43
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Sollers модернизировал конвейер Atlant после критики россиян

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Sollers модернизировал конвейер Atlant после критики россиян. Портал Quto.ru выяснил, что за полтора года, прошедших после перезапуска производства, российский холдинг внедрил целый ряд новшеств. Во-первых, вдвое увеличена толщина лакокрасочного покрытия. Во-вторых, на элементы рамы прямо с завода стали наносить специальную защитную мастику, предотвращающую появление коррозии. В-третьих, на грузовичках и шасси поменяли балку задних фонарей.
Sollers модернизировал конвейер Atlant после критики россиян
© Сергей Ильин
Сергей Ильин

Девять месяцев назад толщина лакокрасочного покрытия наружного слоя составляла 60 микрон, и покупатели жаловались на сколы при сравнительно небольших пробегах. Теперь толщину ЛКП увеличили до 120 микрон, а на ранее проданных автомобилях «рыжики» устраняют по гарантии. Ещё одно потенциально слабое место — коррозия на сварных швах лонжеронах рамы. С марта на конвейере добавили операцию дополнительной антикоррозионной обработки рамы.

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Наконец, на шасси Sollers Atlant задние фонари были не защищены от внешних воздействий, а теперь на такие версии ставится новая балка с защищённой оптикой. С июля такую деталь начнут ставить на ранее проданные автомобили в ходе планового техобслуживания. По технике перемен пока нет: фургоны, микроавтобусы и грузовички оснащаются турбодизелями объёмом 1,9 или 2,7 литра в связке с 6-ступенчатой «механикой» и задним приводом.

В настоящий момент цены на фургоны стартуют с 3 259 000 рублей за короткобазную версию с «младшим» мотором и достигают 4 075 000 рублей за 16-местный пассажирский микроавтобус со сверхдлинной базой. Также с завода можно заказать изотермический или промтоварный фургон, рефрижератор или бортовой грузовичок.

Источник:Quto.ru
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Sollers
#JAC
#Производство