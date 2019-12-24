Видео: Toyota Supra обогнала BMW Z4 на Нюрбургринге

За рулем японской двухдверки сидел журналист издания Sport Auto, который также проводил тесты и BMW Z4. Пятое поколение возрожденной недавно модели показало результат 7 минут 52,17 секунды. У баварского «клона» с аналогичной 340-сильной «турбошестеркой» результат лучшего круга был на 3,24 секунды хуже.

Тот же журналист в октябре прошлого года тестировал и другие спорткары. Например, компактное купе BMW M2 Competition показало время в 7 минут 52,36 секунды.