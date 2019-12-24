Видео: Toyota Supra обогнала BMW Z4 на Нюрбургринге

За рулем японской двухдверки сидел журналист издания Sport Auto, который также проводил тесты и BMW Z4. Пятое поколение возрожденной недавно модели показало результат 7 минут 52,17 секунды. У баварского «клона» с аналогичной 340-сильной «турбошестеркой» результат лучшего круга был на 3,24 секунды хуже.
Тот же журналист в октябре прошлого года тестировал и другие спорткары. Например, компактное купе BMW M2 Competition показало время в 7 минут 52,36 секунды.
Эту же пару (Supra против M2 Competition) в октябре этого года друг против друга выставлял журналист из ЮАР. Он сравнил динамику двух спорткупе на прямой в упражнениях разгон с места до 100 и 200 километров в час, а также время прохождения 400 и 800 метров.
Возрожденное купе Toyota Supra появилось на российском рынке в начале августа этого года. Двухдверку, которая стала первой моделью, выпущенной под эгидой Gazoo Racing, оценили на отечественном рынке в 5 534 000 рублей.
Автомобиль построен на платформе BMW Z4, также с баварским родстером он делит и силовую установку — 340-сильный шестицилиндровый турбомотор объемом три литра. В качестве трансмиссии выступает автоматическая коробка.
Руководство Toyota наотрез отказалось выпускать модификацию на механике. Впрочем, это не проблема: почти сразу после мировой премьеры тюнеры создали свап-комплект «под ключ» — за 12 тысяч долларов они готовы полностью заменить трансмиссию.