Компания опубликовала тизер Model Y

Пульс

Tesla показала изображение нового кроссовера

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6 июня 2018

Компания Tesla показала очередной тизер новой модели, которая будет называться Model Y. Изображение было продемонстрировано на ежегодном собрании акционеров американского производителя.

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Новинка будет представлять собой компактный электрический кроссовер. Информации об этом автомобиле пока очень мало. Предполагается, что он получит шасси «бюджетного» электрокара Model 3 и поднимающиеся вверх двери типа «крыло сокола», которые также используются на Model X.

В оснащение кросовера также войдет усовершенствованная система автопилота. Компьютер, отвечающий за его работу, станет в 40 раз производительнее версии, используемой на нынешних серийных машинах марки.

Первый тизер Model Y, опубликованный ранее

Первый тизер Model Y, опубликованный ранее

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Как ранее заявил Илон Маск, премьера Tesla Model Y должна состояться 15 марта следующего года.

Среди будущих новинок «Теслы» также значится грузовик, который уже проходит испытания на дорогах общего пользования, и возрожденный спорткар Roadster, способный набирать «сотню» за 1,9 секунды. Первая из этих машин появится в 2019 году, а вторая – в 2020-м.

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