Tesla Model III

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Audi RS 5, BMW M3 и Tesla Model 3 Performance сравнили в дрэг-рейсинге
В новом сюжете блогеры сравнили три полноприводных автомобиля
Новости
Tesla пришлось поднять цены на фоне санкций против России
Новости
Электрокар Tesla Model 3 внезапно загорелся в режиме прогрева
Новости
Tesla убрала радар с остальных двух моделей
18 февраля, 16:55
Автопилот Tesla проверят из-за жалоб на внезапное торможение
Владельцы утверждают, что машины начинают сами тормозить на высокой скорости
В московском каршеринге появились электрокары Tesla Model 3. И это недешево
Как и другие машины, «Теслу» можно взять в поминутную либо посуточную аренду
21 января, 15:38
Новости
Мария Руцкая
17 января, 14:32
Tesla вручила покупателю новый Model 3 без важнейшей детали
Производитель уже месяц не может исправить заводской дефект
1 января, 17:17
Дрэг-гонка: BMW i4 M50 против Tesla Model 3 Performance
Первая электрическая «эмка» BMW сразилась на прямой с топ-версией Tesla
27 декабря 2021, 12:54
Камеры Tesla помогли «поймать» женщину, поцарапавшую электрокар
Злоумышленнице придется выплатить около 106 тысяч рублей
25 декабря 2021, 18:00
Электрокары Tesla научились следить за износом шин в реальном времени
Технология не была анонсирована официально
25 декабря 2021, 10:00
Tesla заблокирует доступ к видеоиграм во время движения
Производитель электрокаров решил уступить требованиям властей
10 декабря 2021, 15:32
Нью-Йорк потратит 12 миллионов долларов на электрокары Tesla
В рамках масштабного обновления автопарка будет закуплено до 300 машин
3 декабря 2021, 12:36
Видео: Tesla Model 3 резвится в озере, как моторная лодка
На корме электрокара можно разглядеть дополнительный моторчик
Видео: стекло Tesla Model 3 защитило водителя от тяжелого камня
Ударопрочность стекла электрокара оказалась впечатляющей
23 ноября 2021, 12:52
Новости
Мария Руцкая
20 ноября 2021, 19:00
Tesla сохранила предпоследнее место в рейтинге надёжности
Эксперты Consumer Reports не обнаружили прогресса по сравнению с предыдущим годом
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