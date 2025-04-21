Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Tesla Model III
Все модели
Cybertruck
D
Model III
Model S
Model X
Model Y
Roadster
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Tesla выпустит упрощенную версию Model 3
Ей сократят список оборудования, чтобы снизить цену
Новости
Электрокары Tesla Model 3 массово не проходят техосмотр в Дании
Новости
Продажи Tesla упали впервые за десятилетие
Новости
Видео: Tesla Model 3 разбили об отбойник на скорости сто километров в час
27 июня 2024, 9:58
В России предлагают купить катафалк Tesla: сколько он стоит
Катафалк на базе Tesla Model 3 продавец готов привезти из Германии
Обновлённый электрокар Tesla Model 3 получил первый тюнинг
Проект реализовало ателье Unplugged Performance
29 апреля 2024, 17:00
Новости
Александр Пономарёв
9 апреля 2024, 17:31
Появились новые подробности о топовой Tesla Model 3
Стало известно, сколько электрокар сможет проезжать без подзарядки
2 апреля 2024, 13:01
«Топовую» Tesla Model 3 впервые сфотографировали без камуфляжа
По данным инсайдеров, с места до 96 километров в час она сможет разгоняться всего за 2,9 секунды
4 февраля 2024, 10:30
Видео: пара дизельных BMW бросила вызов Tesla в гонке по прямой
Соперниками Model 3 стали универсалы 3-Series двух поколений
24 декабря 2023, 14:30
Видео: китайский седан BYD Seal сразился с Tesla Model 3 в гонке по прямой
В дуэли сошлись конкуренты по рынку электрокаров
12 октября 2023, 16:35
Электрокарам Tesla добавили 127 миллиметров дорожного просвета
Стоит такая доработка 15 тысяч долларов
10 октября 2023, 13:19
Tesla Model 3 сравнялась по цене с Toyota Corolla
Самая доступная Тесла в США стоит на 8700 долларов дешевле среднего автомобиля
3 сентября 2023, 14:00
Седан Tesla Model 3 превратили в 550-сильный гоночный электрокар
Проект реализован шведской компанией EPWR
Проект Highland: представлена обновленная Tesla Model 3
Это первый рестайлинг для Tesla Model 3 за шесть лет
1 сентября 2023, 11:02
Новости
Лиза Будрина
BYD Seal и Tesla Model 3
Бестселлеру Tesla угрожает претендент, у которого на крышке багажника написано «Тюлень 3,8 с»
31 июля 2023, 7:00
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
Первая
1
Последняя