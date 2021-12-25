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Новости
Дрэг-гонка: Brabus 850 против Lambo Urus и Tesla Model X
Суперкроссоверы устроили дуэль под проливным дождем
Новости
Tesla Model X за 131 тысячу долларов прибыла к клиенту с разными шинами
Новости
Tesla убрала радар с остальных двух моделей
Новости
Дрэг-гонка: Tesla против Audi e-tron, BMW iX и Mercedes-Benz EQC
25 декабря 2021, 18:00
Электрокары Tesla научились следить за износом шин в реальном времени
Технология не была анонсирована официально
Tesla заблокирует доступ к видеоиграм во время движения
Производитель электрокаров решил уступить требованиям властей
25 декабря 2021, 10:00
Новости
Александр Пономарёв
24 ноября 2021, 18:01
Посмотрите на Tesla Model X с пулеметами и кофемашиной
Электрокар построила Black Rifle Coffee Company
20 ноября 2021, 19:00
Tesla сохранила предпоследнее место в рейтинге надёжности
Эксперты Consumer Reports не обнаружили прогресса по сравнению с предыдущим годом
25 сентября 2021, 18:18
Дрэг-гонка: Cayenne Turbo GT против Lambo, BMW, Jeep и Tesla
Новейший суперкроссовер Porsche сразился на прямой с конкурентами
17 августа 2021, 11:50
Tesla Model X разбила открытую дверь об автобус
Почему водитель ехал с поднятой правой дверью, неясно
5 августа 2021, 18:56
Видео: Tesla Model X перетягивает канат с танком
Американский электрокар сразился с британской военной техникой
2 августа 2021, 16:26
Видео: Tesla Model X на бездорожье оказалась хуже кроссовера Fiat Panda
Несмотря на огромную разницу в техническом оснащении, результат заезда оказался неожиданным
3 июля 2021, 18:36
Дрэг-гонка: новая Audi RS 6 против Tesla Model X Performance
Суперуниверсал Audi сразился с топ-версией кроссовера Tesla
В Нижегородской области Tesla расписали «под хохлому» — и теперь ждут Илона Маска
Жители области пригласили главу Tesla погостить, а заодно ознакомиться с ресурсами русской глубинки
10 июня 2021, 11:16
Новости
Мария Руцкая
21 февраля 2021, 22:55
Видео: Hummer H1 и Ford F-450 сразились с Tesla в перетягивании каната
Блогеры сравнили тяговые возможности электромобиля, пикапа и внедорожника
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