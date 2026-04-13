Tesla Model X

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Tesla выпустила Model S и Model X, которые можно купить только по приглашению
Новости
Видео: сразу шесть самых быстрых Tesla сошлись в гонке по прямой
Новости
Tesla Model X и Model S подешевели на миллион рублей
Новости
Видео: гонка электрокара Tesla Model X против Porsche 911 Turbo S
19 марта 2023, 12:00
Видео: итальянские суперкары сразились в гонке с американским электрокроссовером
Соперником Ferrari и Lamborghini стала Tesla
10 марта 2023, 19:02
Tesla обновила Model S и Model X
Модернизация коснулась как обычный версий электрокаров, так и трехмоторных Plaid
12 февраля 2023, 12:00
Видео: пять суперкроссоверов свели в дрэг-рейсинге
Электромобилю противостоит квартет бензиновых турбомоторов
9 января 2023, 11:28
Tesla вновь оснащает Model S и Model X обычным рулем вместо штурвала
U-образный руль все еще доступен, но теперь в качестве опции
7 января 2023, 13:00
Посмотрите на дрэг-рейсинг с участием сразу пяти электромобилей
В гонке сошлись кроссоверы и седаны
8 июля 2022, 13:49
Самые дорогие Tesla начали продавать без ключей
Традиционный брелок доступен на сайте за дополнительную плату
2 мая 2022, 18:00
Tesla Model X свели в гонке по прямой с Nissan GT-R Nismo
Блогеры испытали два кардинально противоположных автомобиля
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