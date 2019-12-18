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18:39

Стало известно, насколько «Прадо от УАЗа» будет дороже «Патриота»

Гендиректор УАЗа поделился подробностями о новом ульяновском внедорожнике

© УАЗ
Сергей Ильин
Генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов рассказал о ходе работ над проектом нового внедорожника, который прозвали «Русским Прадо», и назвал ожидаемые цены на модель. В интервью изданию 73online.ru топ-менеджер завода заверил, что наценка «будет адекватной», и удорожание относительно «Патриота» не превысит пяти-восьми процентов.

Адиль Ширинов подчеркнул, что на УАЗе понимают «конкурентную среду, в которой находятся» и отдают себе отчет о недопустимости завышения цены на новый внедорожник. Предполагается, что разница между «Патриотом» и «Русским Прадо» не превысит восьми процентов, а значит в текущих ценах ульяновская новинка стоила бы от 900 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Это совпадает с первоначальными планами УАЗа по выпуску «вездехода» за 1,5 миллиона рублей.

Гендиректор УАЗа подтвердил, что новинка получит отечественный турбированный двигатель, шестиступенчатую трансмиссию, независимую подвеску и новую раздаточную коробку, не потеряв во внедорожных качествах. Кроме того, Ширинов пообещал провести «работу над ошибками», решив проблему коррозионной стойкости ульяновских машин и качества лакокрасочного покрытия.

Основой «Русского Прадо» станет глубоко модернизированный УАЗ Patriot. Новинка будет построена на другой платформе и обзаведется светодиодной оптикой. Уже запатентованы форма фар и задних фонарей, а также оформление некоторых деталей интерьера.

По словам Ширинова, дебют «Русского Прадо» состоится в конце 2021 года.

Источник: 73online.ru