Прототипу карбонового седана Subaru добавили STI-версию

Компания Subaru привезет на автосалон в Токио, который откроется 12 января, STI-версию концептуального спортивного седана VIZIV Performance с карбоновыми кузовными элементами. Этот прототип также дебютировал на моторшоу в Токио, но в октябре 2017 года.

Никаких подробностей о VIZIV Performance STI в Subaru не привели. В компании лишь показали тизер концепт-кара и сообщили, что новинка «показывает видение бренда в области создания автомобилей, которые дарят клиентам удовольствие и спокойствие».

На стенде Subaru также будут выставлены универсал Levorg и купе BRZ с пакетами STI Performance. Вместе с ними автопроизводитель покажет свои автомобиля для «24 часов Нюрбургринга» и японской гоночной серии Super GT.

Прошлогодний прототип VIZIV Performance давал представление о том, как будет выглядеть «заряженный» седан WRX следующего поколения. Концепт-кар получился чуть больше текущего WRX, а также получил систему полного привода Symmetrical AWD и оппозитный двигатель, информации о котором нет.

VIZIV Performance

Ранее топ-менеджмент компании Subaru признался, что у автопроизводителя пока нет модели, которая могла бы стать преемником «горячего» седана WRX STI, а британский офис выпустил прощальную спецверсию четырехдверки. При этом в российском представительстве бренда «Мотору» опровергли отказ от WRX STI в будущем.