Читатели «Мотора» помогли выбрать лучше спортивные часы России

Издание Motor.ru представило номинацию «Спортивные часы», в которой победу одержала модель «Погоня» фирмы Слава. В начале 1980-х советский завод «Пульсар» выпустил автомобильные часы «Погоня-М» с электронным «табло», которые так и не начали производить серийно.

В год столетия Второго московского часового завода компания «Слава» решила переосмыслить тот смелый прототип. Новая «Погоня» — это современная модель с корпусом и браслетом из титана. Она объединяет электронные часы с кварцевыми. Пользователю доступен обширный функционал: индикация текущего и второго поясного времени, секундомер, таймер, календарь, будильник, термометр… Также у новых часов есть возможность включения дисплея поворотом запястья. Стоит новинка 99 500 рублей.