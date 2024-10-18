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Опубликовано 18 октября 2024, 14:57
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Читатели «Мотора» помогли выбрать лучше спортивные часы России

Победителей часового конкурса определили голосованием интернет-пользователей
В Москве состоялся ежегодный конкурс «Лучшие часы России». Мастера часового искусства соревновались в восьми категориях, среди которых «Российская механика», «Мужские часы», «Женские часы», «Мастерство и идеи», «Независимые часовщики», «Российский проект». Номинацию «Спортивные часы» предствалял Motor.ru, а номинацию «Наследие» — хорошо знакомый нашим читателям проект Автокультура.
Читатели «Мотора» помогли выбрать лучше спортивные часы России
© Motor.ru
Редакция «Мотора»

Посмотреть всех претендентов разных номинаций можно и сейчас в разделе Голосование. И мы рекомендуем ознакомиться с работами российских часовщиков — это весьма интересный дизайн и заслуживающие доверия механизмы. А что касается победителей, то их определили в ходе прямого голосования, в котором участвовали в том числе и мы с вами.

Часы «Погоня» фирмы Слава

© Слава

Издание Motor.ru представило номинацию «Спортивные часы», в которой победу одержала модель «Погоня» фирмы Слава. В начале 1980-х советский завод «Пульсар» выпустил автомобильные часы «Погоня-М» с электронным «табло», которые так и не начали производить серийно.

В год столетия Второго московского часового завода компания «Слава» решила переосмыслить тот смелый прототип. Новая «Погоня» — это современная модель с корпусом и браслетом из титана. Она объединяет электронные часы с кварцевыми. Пользователю доступен обширный функционал: индикация текущего и второго поясного времени, секундомер, таймер, календарь, будильник, термометр… Также у новых часов есть возможность включения дисплея поворотом запястья. Стоит новинка 99 500 рублей.

Акинак

© Молния

В номинации «Наследие», которую представляла Автокультура, победила модель «Акинак» часового завода Молния. Это механические часы с ручным заводом, посвященные наследию материальной и духовной культуры древних скифов. Их дизайн вдохновлен образом боевого меча скифов — акинака. Он же читается и в форме часовой и минутных стрелок. Стоит отметить, что меч-акинак постепенно стал не столько оружием, сколько показателем статуса владельца. Этот факт точно роднит древнее оружие с современными механическими часами. Цена «Акинака» от Молнии составляла 45 650 рублей, и весь тираж уже распродан.

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