Читатели «Мотора» помогли выбрать лучше спортивные часы России

Читатели «Мотора» помогли выбрать лучше спортивные часы РоссииПобедителей часового конкурса определили голосованием интернет-пользователей
Посмотреть всех претендентов разных номинаций можно и сейчас в разделе Голосование. И мы рекомендуем ознакомиться с работами российских часовщиков — это весьма интересный дизайн и заслуживающие доверия механизмы. А что касается победителей, то их определили в ходе прямого голосования, в котором участвовали в том числе и мы с вами.
Издание Motor.ru представило номинацию «Спортивные часы», в которой победу одержала модель «Погоня» фирмы Слава. В начале 1980-х советский завод «Пульсар» выпустил автомобильные часы «Погоня-М» с электронным «табло», которые так и не начали производить серийно.
В год столетия Второго московского часового завода компания «Слава» решила переосмыслить тот смелый прототип. Новая «Погоня» — это современная модель с корпусом и браслетом из титана. Она объединяет электронные часы с кварцевыми. Пользователю доступен обширный функционал: индикация текущего и второго поясного времени, секундомер, таймер, календарь, будильник, термометр… Также у новых часов есть возможность включения дисплея поворотом запястья. Стоит новинка 99 500 рублей.
В номинации «Наследие», которую представляла Автокультура, победила модель «Акинак» часового завода Молния. Это механические часы с ручным заводом, посвященные наследию материальной и духовной культуры древних скифов. Их дизайн вдохновлен образом боевого меча скифов — акинака. Он же читается и в форме часовой и минутных стрелок. Стоит отметить, что меч-акинак постепенно стал не столько оружием, сколько показателем статуса владельца. Этот факт точно роднит древнее оружие с современными механическими часами. Цена «Акинака» от Молнии составляла 45 650 рублей, и весь тираж уже распродан.