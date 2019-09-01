Новый Mercedes-Benz GLE Coupe, бронированный BMW X5 и противоугонная система от Росгвардии: главное за неделю

Вседорожник Mercedes-Benz GLE нового поколения появится у российских дилеров в первом квартале 2020 года, а цены на модель будут объявлены в конце текущего года. Об этом «Мотору» сообщили в представительстве марки. По сравнению с предшественником новый купе-кроссовер стал на 39 миллиметров длиннее и на семь миллиметров шире – размеры увеличились до 4939 и 2010 миллиметров соответственно. Расстояние между осями теперь составляет 2935 миллиметров. Это на 20 миллиметров больше, чем у прежней модели, но на 60 миллиметров меньше, чем у обычного GLE.