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18:00

Новый Mercedes-Benz GLE Coupe, бронированный BMW X5 и противоугонная система от Росгвардии: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения, бронированная версия кроссовера BMW X5, «заряженный» Mercedes-AMG GLB 35, электромобиль Aptera с запасом хода 1600 километров и противоугонная система от Росгвардии.

Названы сроки появления в России нового Mercedes-Benz GLE Coupe

Вседорожник Mercedes-Benz GLE нового поколения появится у российских дилеров в первом квартале 2020 года, а цены на модель будут объявлены в конце текущего года. Об этом «Мотору» сообщили в представительстве марки. По сравнению с предшественником новый купе-кроссовер стал на 39 миллиметров длиннее и на семь миллиметров шире – размеры увеличились до 4939 и 2010 миллиметров соответственно. Расстояние между осями теперь составляет 2935 миллиметров. Это на 20 миллиметров больше, чем у прежней модели, но на 60 миллиметров меньше, чем у обычного GLE.

BMW X5 защитили от выстрелов из автомата Калашникова

Компания BMW представила защищенную версию модели X5 четвертого поколения – Protection VR6. Шестой класс бронирования гарантирует защиту пассажиров от обстрела из автомата Калашникова пулями калибра 7,62 миллиметра и взрыва ручной гранаты DM51 под днищем. По сравнению с предшественником, бронированным X5 F15, класс защиты не изменился, однако в новом внедорожнике возможность бронирования предусмотрена на этапе проектирования. Производитель подчеркивает, что на X5 G05 Protection можно дополнительно усилить днище и потолок с помощью стали и композитных материалов. Максимально защищенный внедорожник способен выдержать атаку беспилотника с 200-граммовой бомбой и пережить взрыв фугаса мощностью в 15 килограммов в тротиловом эквиваленте на расстоянии четырех метров.

«Заряженный» Mercedes-Benz GLB стал самой медленной AMG-моделью

Спустя всего три месяца после дебюта Mercedes-Benz GLB нового поколения модель получила версию от AMG со всеми положенными ей атрибутами: форсированным мотором, по-спортивному оформленным салоном и доработанной подвеской. Публичная премьера состоится 10 сентября на автосалоне во Франкфурте, а продажи стартуют в начале 2020 года. В основе компактного GLB лежит та же платформа, на которой базируются A-Class и GLA, а «фишкой» модели стали короткие свесы, угловатый кузов, опционный внедорожный пакет Off-Road Engineering и возможность установить третий ряд кресел. В отличие от другого семиместного автомобиля бренда, B-Class, для GLB практически сразу подтвердили AMG-версию – и незадолго до открытия Франкфуртского автосалона компания опубликовала изображения и подробности об этой модификации.

Представлен электромобиль с запасом хода 1600 километров

Американская компания Aptera показала прототип электромобиля с запасом хода 1600 километров. Энергоэффективности добивались, снижая массу и оттачивая аэродинамику: к производству готов трехколесный двухместный каплевидный электрокар массой 800 килограммов. О машинах Aptera стало известно в 2007 году. Проект по созданию сверхэкономичного автомобиля с расходом топлива в один литр на сто километров оказался коммерчески не состоятелен, и в 2011 году фирма обанкротилась. Спустя почти десять лет компания Aptera возродилась и у нового проекта другая задача — выпуск электромобиля с запасом хода 1600 километров. Концептуально электрифицированное трехколесное транспортное средство идентично ходовому прототипу 2010 года с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,11.

Росгвардия создала противоугонную систему

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил о создании российской противоугонной системы: она позволяет отслеживать автомобиль на парковке, управлять блокировкой мотора и другими функциями. Кроме того, охранную систему можно включить и выключить дистанционно. Пока в России насчитывается 500 диспетчерских центров, подключенных к системе, которые следят за 3500 автомобилями. Однако уже в ближайшем будущем планируется массово внедрить эту технологию по всей стране. Другие подробности о противоугонной системе появятся в конце сентября – технологию представят на фестивале безопасности на ВДНХ в Москве.