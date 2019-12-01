Виртуальный Lamborghini, Porsche с мотором от Формулы-1 и новый Skoda Rapid: главное за неделю

В четверг, 28 ноября, в Тольятти стартовала полноценная сборка Lada 4x4 FL, которая отличается от дореформенной модели дизайном интерьера и чуть другим оформлением экстерьера. Кроме того, внедорожник стал безопаснее. По данным «Лада.Онлайн», ежесуточно на заводе будут собирать по 165 экземпляров обновленной 4x4. Источник издания сообщает, что «100 процентов автомобилей комплектуются боковой подушкой безопасности водителя, а в течение двух месяцев автомобили получат новый руль с фронтальной подушкой». Ранее предполагалось, что боковая подушка предусмотрена только для дорогих Lada 4x4 в исполнении Bronto.