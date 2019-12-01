Виртуальный Lamborghini, Porsche с мотором от Формулы-1 и новый Skoda Rapid: главное за неделю

Lamborghini показала новый гиперкар, который нельзя купить
Lamborghini продемонстрировала одноместный гиперкар для виртуальной реальности. Новинка под названием V12 Vision Gran Turismo отличилась инновационной внешностью и проработанным экстерьером. По замыслу создателей, Lamborghini для геймеров приводит в движение гибридная силовая установка от купе Sián. Разрабатывая компьютерную модель, дизайнеры Lamborghini дали волю фантазии: детали подвески нарочито выставлены напоказ, оптика выполнена в виде диодных нитей, аэродинамическое оперение максимально бескомпромиссное, а одноместный кокпит выполнен по образу пилотской кабины истребителя. Форма бокового остекления отсылает к самому интересному концепту Lamborghini — купе Marzal 1968 года.
Porsche выпустит гиперкар с силовой установкой от болида Формулы-1
Porsche не отказалась от идеи выпуска нового гиперкара и в качестве одного из вариантов его силовой установки рассматривает гибридную систему, изначально разработанную для Формулы-1. В распоряжении отделения Porsche Motorsport уже есть рабочий вариант шестицилиндрового агрегата, который с небольшими доработками можно использовать на дорожных моделях. Издание Autocar пишет, что Porsche твердо намерена выпустить флагманскую модель, которая станет идеологическим преемником 918 Spyder. Причем новому гиперкару может достаться силовая установка, разработанная для Формулы-1 в рамках заводской автоспортивной программы.
Новым автомобилем Папы Римского стал Renault Duster
Группа Renault передала Папе Римскому Франциску эксклюзивный кроссовер Dacia Duster. Вседорожник спроектировало по индивидуальному заказу румынское спецподразделение Dacia в сотрудничестве с кузовным ателье Romturingia. «Папамобиль» на базе Dacia внешне отличается от обычных «Дастеров» стеклянной надстройкой и уменьшенным клиренсом. Вседорожник для понтифика покрашен в фирменный цвет слоновой кости и укомплектован бежевым салоном. Специально для Папы Римского в Duster установили кожаное заднее кресло повышенной комфортности, дополнительные поручни, а в крыше прорезали большой люк для церемониальных мероприятий.
«АвтоВАЗ» запустил производство Lada 4x4 с новым салоном
В четверг, 28 ноября, в Тольятти стартовала полноценная сборка Lada 4x4 FL, которая отличается от дореформенной модели дизайном интерьера и чуть другим оформлением экстерьера. Кроме того, внедорожник стал безопаснее. По данным «Лада.Онлайн», ежесуточно на заводе будут собирать по 165 экземпляров обновленной 4x4. Источник издания сообщает, что «100 процентов автомобилей комплектуются боковой подушкой безопасности водителя, а в течение двух месяцев автомобили получат новый руль с фронтальной подушкой». Ранее предполагалось, что боковая подушка предусмотрена только для дорогих Lada 4x4 в исполнении Bronto.
Раскрыт дизайн нового Skoda Rapid для России
Компания Skoda опубликовала новые изображения Rapid следующего поколения, который разрабатывался специально для российского рынка и поступит в продажу в 2020 году. Лифтбек получил уникальные фары и узкие длинные задние фонари, причем последние позаимствовали у европейского хэтчбека Scala. Со сменой поколения Rapid обзаведется фарами стреловидной формы со встроенными светодиодами и L-образными двухсекционными фонарями, причем и в тех, и в других прослеживается фирменные «кристаллические» мотивы чешской марки. Также на новых изображениях можно заметить надпись Skoda, появившуюся на крышке багажника.