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13:15

Porsche выпустит гиперкар с силовой установкой от болида Формулы-1

Имиджевая модель станет прямым конкурентом Mercedes-AMG One

Компания Porsche не отказалась от идеи выпуска нового гиперкара и в качестве одного из вариантов его силовой установки рассматривает гибридную систему, изначально разработанную для Формулы-1. В распоряжении отделения Porsche Motorsport уже есть рабочий вариант шестицилиндрового агрегата, который с небольшими доработками можно использовать на дорожных моделях.

Издание Autocar пишет, что Porsche твердо намерена выпустить флагманскую модель, которая станет идеологическим преемником 918 Spyder. Причем новому гиперкару может достаться силовая установка, разработанная для Формулы-1 в рамках заводской автоспортивной программы. Несмотря на отказ от участия в королевских гонках в качестве поставщика моторов, фирма продолжила работать над ней и уже не первый год использует шестицилиндровый двигатель для стендовых испытаний.

Среднемоторный 918 Spyder показали на Женевском автосалоне в 2010 году. Производство серийных гибридов началось в 2013-м. Родстер оснастили 4,6-литровым V8, архитектура которого сходна с двигателем от спортпрототипа RS Spyder. Ему помогали два электромотора: один установлен между ДВС и коробкой передач, второй — на передней оси. В сумме бензо-электрическая установка выдавала 887 лошадиных сил и 1280 Нм момента, разгоняя 918-й до первой «сотни» за 2,6 секунды.

Поставщиком гибридного довеска для гиперкара Porsche выступит хорватская Rimac Automobili. Партнерство компаний началось в 2018 году с приобретения немцами 10-процентного пакета акций, а в начале сентября этого года Porsche увеличила свою долю до 15,5 процента.

Сотрудничеством предусмотрено развитие батарейных технологий, поэтому в зависимости от результатов гиперкар может стать полностью электрическим. Но пока в Штутгарте недовольны прогрессом в отношении твердотельных аккумуляторов, которые считают ключевым элементом будущих электрокаров.

С формульной силовой установкой гиперкар Porsche станет прямым конкурентом Mercedes-AMG One. Купе из Аффальтербаха использует омологированный мотор от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid, хотя инженерам пока не удается адаптировать его для обычных дорог. Из-за этого «Мерседесу» пришлось даже перенести начало поставок машин клиентам на 2021 год.