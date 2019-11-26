Porsche выпустит гиперкар с силовой установкой от болида Формулы-1

Издание Autocar пишет, что Porsche твердо намерена выпустить флагманскую модель, которая станет идеологическим преемником 918 Spyder. Причем новому гиперкару может достаться силовая установка, разработанная для Формулы-1 в рамках заводской автоспортивной программы. Несмотря на отказ от участия в королевских гонках в качестве поставщика моторов, фирма продолжила работать над ней и уже не первый год использует шестицилиндровый двигатель для стендовых испытаний.
Поставщиком гибридного довеска для гиперкара Porsche выступит хорватская Rimac Automobili. Партнерство компаний началось в 2018 году с приобретения немцами 10-процентного пакета акций, а в начале сентября этого года Porsche увеличила свою долю до 15,5 процента.
Сотрудничеством предусмотрено развитие батарейных технологий, поэтому в зависимости от результатов гиперкар может стать полностью электрическим. Но пока в Штутгарте недовольны прогрессом в отношении твердотельных аккумуляторов, которые считают ключевым элементом будущих электрокаров.
С формульной силовой установкой гиперкар Porsche станет прямым конкурентом Mercedes-AMG One. Купе из Аффальтербаха использует омологированный мотор от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid, хотя инженерам пока не удается адаптировать его для обычных дорог. Из-за этого «Мерседесу» пришлось даже перенести начало поставок машин клиентам на 2021 год.