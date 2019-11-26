Porsche выпустит гиперкар с силовой установкой от болида Формулы-1

Поставщиком гибридного довеска для гиперкара Porsche выступит хорватская Rimac Automobili. Партнерство компаний началось в 2018 году с приобретения немцами 10-процентного пакета акций, а в начале сентября этого года Porsche увеличила свою долю до 15,5 процента.

Сотрудничеством предусмотрено развитие батарейных технологий, поэтому в зависимости от результатов гиперкар может стать полностью электрическим. Но пока в Штутгарте недовольны прогрессом в отношении твердотельных аккумуляторов, которые считают ключевым элементом будущих электрокаров.