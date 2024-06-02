Первый в истории гибридный Porsche 911, обновлённая «трёшка» BMW и электрический Jeep Wagoneer: главное за неделю

Первый в истории гибридный Porsche 911, обновлённая «трёшка» BMW и электрический Jeep Wagoneer: главное за неделюПять главных новостей прошедшей недели
Представлен первый в истории гибридный Porsche 911
Спорткар Porsche 911 впервые получил гибридную версию. Установка T-Hybrid, в состав которой вошли «оппозитник» 3.6 с электрическим турбокомпрессором и интегрированный в коробку передач электромотор развивает 541 лошадиную силу и 610 Нм крутящего момента. С ней рестайлинговый 911 Carrera GTS разгоняется с места до ста за три секунды ровно, но при этом выбрасывает в воздух меньше углекислого газа, чем 480-сильный предшественник.
BMW обновила семейство 3 Series: что изменилось
BMW улучшила седан и универсал 3 Series. Семейство третьей серии пережило плановый рестайлинг: основные визуальные изменения пришлись на салон, но также было доработано шасси и увеличена емкость батареи у гибридных версий. Помимо этого, в палитру добавили новые оттенки, повысили качество отделки интерьера и предложили новый дизайн 19-дюймовых дисков. Обновленные седан и универсал 3 Series встанут на конвейер в июле, производить их будут на заводах BMW в Германии, Мексике и Китае.
Представлен электрический Jeep Wagoneer S: он быстрее самой мощной Tesla Model Y
Электрический Jeep Wagoneer S оказался лучше Tesla Model Y, и вот почему. Новейший внедорожник Jeep, пиковая отдача силовой установки которого составляет 608 лошадиных сил, не только на 0,1 секунды быстрее Tesla Model Y Performance разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час), но и по паспорту дальнобойнее — на одном заряде батареи он проезжает 483 километра против 449 километров у Теслы. Разбираемся, чем еще удивил Jeep Wagoneer S, который уже можно заказать в США по цене от 72 тысяч долларов.
Почти STI: представлен Subaru WRX в версии tS
Компания Subaru представила «подогретый» WRX tS. В США продажи седана начнутся в 2025 году, и цены будут объявлены ближе к этому моменту. От обычного WRX версия tS отличается калибровками подвески, электронноуправляемыми амортизаторами, тормозами Brembo и салоном с креслами Recaro и новой виртуальной «приборкой» диагональю 12,3 дюйма. Двигатель — «турбочетверка» 2.4 мощностью 275 лошадиных сил. Коробка передач — «механика» на шесть ступеней. Привод — полный.
Bugatti представила финальный Chiron
Компания Bugatti выпустила последний Chiron. Финальный экземпляр назвали L’Ultime, а основан он на Chiron Super Sport. Гиперкар окрашен в духе самого первого «Широна», показанного в Женеве восемь лет назад. На кузов нанесены названия мест и событий, которые стали частью истории модели. Двигатель стандартный: квадротурбомотор W16 8.0 мощностью 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Сменщиком Chiron будет гибрид с отдачей около 1800 сил.