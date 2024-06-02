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Новости
Опубликовано 02 июня 2024, 09:00
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Первый в истории гибридный Porsche 911, обновлённая «трёшка» BMW и электрический Jeep Wagoneer: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели
Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели. Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Porsche 911 впервые в истории модели стал гибридом, BMW обновила семейство 3 Series, Jeep представил электрический Wagoneer S, Subaru показала «подогретый» WRX tS, а Bugatti выпустила самый последний Chiron.
Первый в истории гибридный Porsche 911, обновлённая «трёшка» BMW и электрический Jeep Wagoneer: главное за неделю
© Porsche
Александр Пономарёв

Представлен первый в истории гибридный Porsche 911

Спорткар Porsche 911 впервые получил гибридную версию. Установка T-Hybrid, в состав которой вошли «оппозитник» 3.6 с электрическим турбокомпрессором и интегрированный в коробку передач электромотор развивает 541 лошадиную силу и 610 Нм крутящего момента. С ней рестайлинговый 911 Carrera GTS разгоняется с места до ста за три секунды ровно, но при этом выбрасывает в воздух меньше углекислого газа, чем 480-сильный предшественник.

Первый в истории гибридный Porsche 911, обновлённая «трёшка» BMW и электрический Jeep Wagoneer: главное за неделю

© Porsche

BMW обновила семейство 3 Series: что изменилось

BMW улучшила седан и универсал 3 Series. Семейство третьей серии пережило плановый рестайлинг: основные визуальные изменения пришлись на салон, но также было доработано шасси и увеличена емкость батареи у гибридных версий. Помимо этого, в палитру добавили новые оттенки, повысили качество отделки интерьера и предложили новый дизайн 19-дюймовых дисков. Обновленные седан и универсал 3 Series встанут на конвейер в июле, производить их будут на заводах BMW в Германии, Мексике и Китае.

Первый в истории гибридный Porsche 911, обновлённая «трёшка» BMW и электрический Jeep Wagoneer: главное за неделю

© BMW

Представлен электрический Jeep Wagoneer S: он быстрее самой мощной Tesla Model Y

Электрический Jeep Wagoneer S оказался лучше Tesla Model Y, и вот почему. Новейший внедорожник Jeep, пиковая отдача силовой установки которого составляет 608 лошадиных сил, не только на 0,1 секунды быстрее Tesla Model Y Performance разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час), но и по паспорту дальнобойнее — на одном заряде батареи он проезжает 483 километра против 449 километров у Теслы. Разбираемся, чем еще удивил Jeep Wagoneer S, который уже можно заказать в США по цене от 72 тысяч долларов.

Первый в истории гибридный Porsche 911, обновлённая «трёшка» BMW и электрический Jeep Wagoneer: главное за неделю

© Jeep

Почти STI: представлен Subaru WRX в версии tS

Компания Subaru представила «подогретый» WRX tS. В США продажи седана начнутся в 2025 году, и цены будут объявлены ближе к этому моменту. От обычного WRX версия tS отличается калибровками подвески, электронноуправляемыми амортизаторами, тормозами Brembo и салоном с креслами Recaro и новой виртуальной «приборкой» диагональю 12,3 дюйма. Двигатель — «турбочетверка» 2.4 мощностью 275 лошадиных сил. Коробка передач — «механика» на шесть ступеней. Привод — полный.

Первый в истории гибридный Porsche 911, обновлённая «трёшка» BMW и электрический Jeep Wagoneer: главное за неделю

© Subaru

Bugatti представила финальный Chiron

Компания Bugatti выпустила последний Chiron. Финальный экземпляр назвали L’Ultime, а основан он на Chiron Super Sport. Гиперкар окрашен в духе самого первого «Широна», показанного в Женеве восемь лет назад. На кузов нанесены названия мест и событий, которые стали частью истории модели. Двигатель стандартный: квадротурбомотор W16 8.0 мощностью 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Сменщиком Chiron будет гибрид с отдачей около 1800 сил.

Первый в истории гибридный Porsche 911, обновлённая «трёшка» BMW и электрический Jeep Wagoneer: главное за неделю

© Bugatti

Автор:Александр Пономарёв
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