Mercedes-Benz T-Class, 830-сильный Lamborghini и обновлённые внедорожники Toyota: главное за неделю

Компания Mercedes-Benz анонсировала принципиально новую модель — в первой половине 2022 года линейка немецкой марки пополнится пассажирским компактвэном T-Class. Как и фургон Citan, представленный на рынке вот уже восемь лет, новинка будет разработана в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Пассажирский Mercedes-Benz T-Class и грузовой Citan следующего поколения разделят общую платформу и вообще во многом будут похожи. Впрочем, отличие всё же будет — в позиционировании. «Ситан» так и останется сугубо коммерческим продуктом, а вот T-Class адресуют частным клиентам — с семьей или просто любителям активного отдыха.