Mercedes-Benz T-Class, 830-сильный Lamborghini и обновлённые внедорожники Toyota: главное за неделю

У Mercedes-Benz появится семейный T-Class
Компания Mercedes-Benz анонсировала принципиально новую модель — в первой половине 2022 года линейка немецкой марки пополнится пассажирским компактвэном T-Class. Как и фургон Citan, представленный на рынке вот уже восемь лет, новинка будет разработана в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Пассажирский Mercedes-Benz T-Class и грузовой Citan следующего поколения разделят общую платформу и вообще во многом будут похожи. Впрочем, отличие всё же будет — в позиционировании. «Ситан» так и останется сугубо коммерческим продуктом, а вот T-Class адресуют частным клиентам — с семьей или просто любителям активного отдыха.
Kia представила новый Carnival, который появится в России
В Южной Корее дебютировал минивэн Kia Carnival четвёртого поколения: компания раскрыла гамму моторов, объявила цены и начала принимать заказы на новинку. Ранее в Kia подтвердили, что модель появится и на российском рынке. Южнокорейский автопроизводитель выводит новый Carnival в отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle – большой утилитарный автомобиль). В компании объясняют, что GUV объединяет в себе вместительность и комфорт семейного минивэна и стилистические особенности, присущие кроссоверам. Например, большие колёса (диски доступны в двух размерах, 18 и 19 дюймов) и элементы из неокрашенного пластика.
Новому Mercedes-Benz S-Class достанется «прыгающая» подвеска от GLE
Новый Mercedes-Benz S-Class, помимо мультимедийного комплекса MBUX второго поколения и навигации с дополненной реальностью, получит «прыгающую» гидропневматическую подвеску E-Active Body Control, работающую от 48-вольтовой бортовой сети. Вдобавок для флагмана припасено ещё несколько опциональных систем, призванных сделать вождение одновременно увлекательным и безопасным. Главное техническое нововведение S-Class, о котором компания рассказал только сейчас, — подвеска E-Active Body Control, как на кроссоверах GLE и GLS, сочетающая пневмостойки Airmatic с мощными гидроаккумуляторами.
Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12
Компания Automobili Lamborghini представила свой самый мощный гиперкар Essenza SCV12, разработкой которого занимались спортивное подразделение Squadra Corse и дизайнеры Centro Stile. Автомобиль, предназначенный для трековых заездов, выпустят тиражом в 40 экземпляров. Новинка, построенная на базе Aventador SVJ, оснащена самым мощным мотором Lamborghini – атмосферным 6,5-литровым V12, развивающим более 830 лошадиных сил. Выпускная система с уменьшенным противодавлением позволяет повысить производительность. Задняя подвеска с толкающими штангами крепится непосредственно к картеру секвентальной шестиступенчатой коробки передач Xtrac.
Toyota обновила Hilux и Fortuner для России
Компания Toyota представила обновленные рамные модели Hilux и Fortuner. Им поменяли дизайн и элементы интерьера, а также добавили более мощные силовые установки. Кроме того, для пикапа теперь доступна спецверсия Black Onyx. Toyota Hilux получил трапециевидную радиаторную решетку и более широкий передний бампер с усиленной защитой, светодиодные указатели поворота и противотуманные фары, фонари нового дизайна. В оснащение входит восьмидюймовая мультимедийная система с цветным дисплеем и голосовым управлением, поддержвающая Apple CarPlay и Android Auto. Для обновленного Hilux теперь доступен 2,8-литровый дизельный двигатель, выдающий 200 лошадиных сил.