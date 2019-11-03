Возвращение Great Wall Hover, новая Skoda Octavia и мощная Tesla Model S: главное за неделю

Great Wall Hover еще раз попробует вернуться в Россию под новым именем
Китайский автопроизводитель Haval привезет в Россию рамный внедорожник H5, который является копией соотечественника Great Wall Hover, покинувшего российский рынок в 2015 году. По данным источника «Мотора», сборку внедорожника на заводе Haval под Тулой наладят уже в первом квартале следующего 2020 года. Выпускать модель будут на одной линии со «старшим» H9. На данный момент компания занимается поставками необходимого оборудования из Китая. При этом производство внедорожника H9 уже стартовало — как пишут «Китайские автомобили», их начали собирать 28 октября, и в ближайшее время дилеры получат первые партии.
Skoda раскрыла подробности о новой Octavia
Незадолго до премьеры Skoda Octavia четвертого поколения чешский автопроизводитель поделился свежей информацией об основных отличиях новинки от предшественника и о моторах для европейского рынка. Со сменой поколения Octavia не перебралась на новую платформу – как и раньше, модель базируется на архитектуре MQB. При прежней колесной базе (2 868 миллиметров) новинка превосходит по габаритам дореформенный автомобиль: лифтбэк и универсал вытянулись в длину на 22 и 19 миллиметров соответственно и достигают 4 689 миллиметров, а ширина составляет 1 829 миллиметров (+15 миллиметров). Объем багажника лифтбека равен 600 литрам, а универсала – 640 литрам против прежних 568 и 610 литров соответственно.
Porsche предложит бесплатную «механику» покупателям 911
Штутгартский производитель Porsche подтвердил, что спорткар 911 будет доступен с семиступенчатой механической коробкой передач, причем доплачивать за нее покупателям не придется. Механическую коробку получат модификации 911 Carerra S и 4S в кузове купе и кабриолет, а вот будет ли доступна такая трансмиссия на базовой версии спорткара, пока неясно. В динамике 911 на «механике» будет немного уступать версии на восьмидиапазонной PDK с пакетом Sport Chrono — на разгон с места до 96 километров в час последний тратит ровно 3,3 секунды против четырех секунд у новой версии спорткара . Зато на предельную скорость смена трансмиссии не повлияла, она осталась на уровне 307 километров в час.
Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Компания Mazda поделилась подробностями о CX-9 2020 модельного года для рынка США: кроссовер незаметно обновился, обзавелся новым оборудованием, а также получил небольшую прибавку к мощности. В числе важных нововведений – возможность установить два раздельных кресла на втором ряду вместо дивана. Кроме того, автомобиль теперь более подготовлен для бездорожья: набор электронных ассистентов пополнился системой Off-road Traction Assist, имитирующей блокировку дифференциала. И, наконец, 2,5-литровый турбодвигатель выдает 434 Нм крутящего момента против 420 Нм ранее. Мощность агрегата составляет 254 лошадиных сил.
Tesla Model S получила прибавку к мощности, чтобы обогнать Porsche Taycan
Компания Tesla выпустила очередное обновление программного обеспечения для Model S, в результате которого пиковая мощность силовой установки увеличилась: прибавка составила 50 лошадиных сил. По словам Илона Маска, это позволит электромобилю обогнать конкурента Porsche Taycan в заезде на четверть мили. Ранее в Сети появилось видео заезда Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D: немецкому седану удалось проехать расстояние в четверть мили за 10,6 секунды, а американскому лифтбеку – за 11,8 секунды.