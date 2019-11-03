Возвращение Great Wall Hover, новая Skoda Octavia и мощная Tesla Model S: главное за неделю

Штутгартский производитель Porsche подтвердил, что спорткар 911 будет доступен с семиступенчатой механической коробкой передач, причем доплачивать за нее покупателям не придется. Механическую коробку получат модификации 911 Carerra S и 4S в кузове купе и кабриолет, а вот будет ли доступна такая трансмиссия на базовой версии спорткара, пока неясно. В динамике 911 на «механике» будет немного уступать версии на восьмидиапазонной PDK с пакетом Sport Chrono — на разгон с места до 96 километров в час последний тратит ровно 3,3 секунды против четырех секунд у новой версии спорткара . Зато на предельную скорость смена трансмиссии не повлияла, она осталась на уровне 307 километров в час.