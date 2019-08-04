Цены на УАЗ Патриот с «автоматом», «пятерка» BMW с расходом 1,6 литра и литровая «турботройка» для Duster: главное за неделю

УАЗ Патриот с «автоматом» оценили в 1,3 миллиона рублей
Стали известны цены на внедорожник UAZ Patriot в топовой комплектации с автоматической коробкой передач. Автомобиль будет стоить 1 300 000 рублей. Сейчас самый дорогой вариант модели обойдется в 1 118 000 рублей. Портал Off Road Club опубликовал прайс-лист на внедорожник с новой трансмиссией. Согласно их данным, самый дешевый «Патриот» с «автоматом» в базовой комплектации оценен в 1 034 000 рублей. Топовая комплектация «Статус» будет доступна исключительно с АКП и обойдется покупателям минимум в 1 268 000 рублей.
Гибридная «пятерка» BMW: расход 1,6 литра и новая батарея
Компания BMW представила обновленный гибрид 530e, который в ходе модернизации получил батарею увеличенной емкости и опциональный полный привод. На электротяге такой седан способен проехать до 57 километров. Повышение эффективности и снижение расхода топлива, который теперь составляет 1,6 литра на 100 километров пробега вместо 1,8 литра, достигнуто за счет установки новой батареи: ее физические размеры не изменились, а емкость с 9,2 киловатт-часа возросла до 12. Аккумулятор размещен под задним диваном, но объем багажника у гибрида значительно меньше, чем у обычной «пятерки» — 410 литров против 530.
«Дастер» оснастили литровой «турботройкой»
Европейская версия кроссовера Dacia Duster получила новый силовой агрегат. Кроссовер с литровым мотором мощностью в 100 лошадиных сил и крутящим моментом 160 Нм экономичнее и экологичнее предшественника, но уступает ему в динамике. Компания Renault отправила в отставку атмосферный 1,6-литровый двигатель SCe 115 — отныне базовые версии «Дастера» будут комплектоваться литровой «турботройкой», знакомой по новому Clio и Captur. Наддувный мотор на 18 процентов экологичнее и на 15 процентов экономичнее предшественника — производитель заявляет о расходе в 5,5 литра на 100 километров в смешанном цикле. Однако в разгоне до сотни новинка проигрывает 0,6 секунды, а в максимальной скорости — четыре километра в час.
ГИБДД раскрыла места установки всех камер в России
Госавтоинспекция впервые опубликовала координаты размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД по все России. Соответствующий раздел на сайте ведомства пока работает в тестовом режиме, данные дополняются. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила о том, что карта с местами установки камер не только полезна автомобилистам, но и поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности. Однако на момент публикации ссылка на раздел не функционировала в связи с работами на сайте.
Pagani представила «сверхкарбоновый» суперкар Huayra
Фирма Pagani рассекретила суперкар Huayra BC Roadster. Новый проект стал одним из самых сложных в портфолио итальянской марки – он вышел под лозунгом «превзойти ожидания». В конструкции родстера используется множество различных композитных материалов, сочетающих карбон с титаном и даже деревом. Ради снижения массы в Huayra BC Roadster используется новый монокок. Он изготовлен из композита следующего поколения, созданного на основе углеродного волокна, углерод-титана и материала Triax (смесь АБС-пластика с полиамидами или нейлоном). При этом передний и задний подрамники выполнены из стали. Жесткость на кручение монокока увеличена на 12 процентов, а на изгиб — на 20 процентов.