Цены на УАЗ Патриот с «автоматом», «пятерка» BMW с расходом 1,6 литра и литровая «турботройка» для Duster: главное за неделю

Европейская версия кроссовера Dacia Duster получила новый силовой агрегат. Кроссовер с литровым мотором мощностью в 100 лошадиных сил и крутящим моментом 160 Нм экономичнее и экологичнее предшественника, но уступает ему в динамике. Компания Renault отправила в отставку атмосферный 1,6-литровый двигатель SCe 115 — отныне базовые версии «Дастера» будут комплектоваться литровой «турботройкой», знакомой по новому Clio и Captur. Наддувный мотор на 18 процентов экологичнее и на 15 процентов экономичнее предшественника — производитель заявляет о расходе в 5,5 литра на 100 километров в смешанном цикле. Однако в разгоне до сотни новинка проигрывает 0,6 секунды, а в максимальной скорости — четыре километра в час.