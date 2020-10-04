Новые Logan и Sandero, кроссовер Genesis GV70 и удлинённый Mercedes-Benz E-Class: главное за неделю

Logan и Sandero нового поколения полностью рассекречены
Компания Dacia, принадлежащая Renault, представила новое поколение Logan, Sandero и Sandero Stepway. Бюджетные модели перебрались на современную платформу, изменились внутри и снаружи, а из линейки двигателей исчез вариант с турбодизелем 1.5. В основе Logan и Sandero теперь лежит архитектура CMF-B, на которой, в частности, построен европейский Renault Clio. Габариты Logan изменились: он вытянулся в длину на 50 миллиметров, до 4396 миллиметров, а ширина отныне равна 1848 миллиметрам вместо прежних 1733. Расстояние между колёсами составляет 2649 миллиметров, что на 15 миллиметров больше, чем у предшественника.
Genesis показал новый кроссовер GV70 на фотографиях
Компания Genesis опубликовала официальные фотографии своего второго кроссовера в линейке, модели GV70. На снимках автомобиль запечатлён в камуфляжной плёнке G-Matrix. Новинка, которую прочат в конкуренты BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Audi Q5, получила массивную пятиугольную радиаторную решётку и оптику в стиле GV80 с горизонтально ориентированными линиями. Уже известно, что в основу модели ляжет заднеприводная платформа от нового G70, а в линейку двигателей войдут 2,5-литровый бензиновый двигатель семейства Theta III (на GV80 он выдаёт 304 лошадиные силы) и мотор 3.5 мощностью на уровне 380 сил. В качестве альтернативы предложат дизель 2.2 (210 сил).
Mercedes-Benz представил удлиненный E-Class
Компания Mercedes-Benz представила на Пекинском автосалоне обновленный длиннобазный E-Class. Новую модель нельзя приобрести за пределами КНР. Длина обновленного длиннобазного Mercedes-Benz E-Class составляет 5 056 миллиметров. По сравнению с классической версией расстояние между осями удлиненной модели увеличилось на 140 миллиметров. В то же время дорестайлинговая модель, представленная более четырех лет назад, была короче на 22 миллиметра. Седан получил новую центральную консоль со встроенным сенсорным экраном и двумя портами USB. Остальное оснащение, включая информационно-развлекательную систему MBUX, long-версия взяла от глобальной модели.
Самая экстремальная Pagani Huayra получит атмосферный двигатель
Глава Pagani Automobili Горацио Пагани анонсировал появление экстремальной версии суперкара Huayra. Новинка получит приставку R к названию и, скорее всего, будет ориентирована на трек. Но самое интересное в ней — мотор. Для Huayra R подготовлен новый «атмосферник» V12, который, по слухам, будет выдавать около 800 лошадиных сил. Из обращения Горацио Пагани известно, что «эрка» получит атмосферный двигатель вместо твин-турбо мотора AMG V12 6.0, как у других модификаций Huayra, — но о происхождении этого агрегата, который, по слухам, будет выдавать около 800 лошадиных сил, тоже нет никакой информации.
Lamborghini вывела на тесты самую экстремальную версию Aventador
Автоспортивное подразделение Lamborghini Squadra Corse выложило в Instagram фотографию с автодрома Монцы, где сейчас проходят тесты необычного автомобиля. Характерное расположение выхлопных патрубков и изогнутое антикрыло выдают в нём Aventador SVJ, но отсутствие крыши и лобового стекла говорит, что это не просто родстер, а спидстер. В истории «Авентадора» уже был спидстер: в 2012 году Lamborghini привезла на Женевский автосалон построенный в единственном экземпляре Aventador J, на который сразу же нашёлся покупатель. Возможно, сейчас компания строит ещё один штучный суперкар — и присутствие Squadra Corse в этом случае как нельзя кстати.