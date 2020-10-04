Новые Logan и Sandero, кроссовер Genesis GV70 и удлинённый Mercedes-Benz E-Class: главное за неделю

Автоспортивное подразделение Lamborghini Squadra Corse выложило в Instagram фотографию с автодрома Монцы, где сейчас проходят тесты необычного автомобиля. Характерное расположение выхлопных патрубков и изогнутое антикрыло выдают в нём Aventador SVJ, но отсутствие крыши и лобового стекла говорит, что это не просто родстер, а спидстер. В истории «Авентадора» уже был спидстер: в 2012 году Lamborghini привезла на Женевский автосалон построенный в единственном экземпляре Aventador J, на который сразу же нашёлся покупатель. Возможно, сейчас компания строит ещё один штучный суперкар — и присутствие Squadra Corse в этом случае как нельзя кстати.