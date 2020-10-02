Lamborghini вывела на тесты самую экстремальную версию Aventador

Как бы там ни было, спидстер Lamborghini уже сам по себе представляет интерес, да и конкурентов у него не так много: это близнецы Ferrari Monza SP1 и SP2, McLaren Elva и Aston Martin V12 Speedster, подражающий облику палубных истребителей. По технике никакой информации нет. Можно лишь предположить, что двухдверка будет близка к Aventador SVJ, а значит получит двигатель V12 6.5, семиступенчатый «робот» ISR и полноприводную трансмиссию.