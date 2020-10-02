Lamborghini вывела на тесты самую экстремальную версию Aventador

В истории «Авентадора» уже был спидстер: в 2012 году Lamborghini привезла на Женевский автосалон построенный в единственном экземпляре Aventador J, на который сразу же нашёлся покупатель. Возможно, сейчас компания строит ещё один штучный суперкар — и присутствие Squadra Corse в этом случае как нельзя кстати. Подразделение обычно специализируется на машинах для клиентских гоночных программ и лимитированных трек-тулах вроде Essenza SCV12, но порой снисходит и до дорожных суперкаров.
Как бы там ни было, спидстер Lamborghini уже сам по себе представляет интерес, да и конкурентов у него не так много: это близнецы Ferrari Monza SP1 и SP2, McLaren Elva и Aston Martin V12 Speedster, подражающий облику палубных истребителей. По технике никакой информации нет. Можно лишь предположить, что двухдверка будет близка к Aventador SVJ, а значит получит двигатель V12 6.5, семиступенчатый «робот» ISR и полноприводную трансмиссию.
Последний проект Lamborghini Squadra Corse — это трековый гиперкар Essenza SCV12. Он оснащен V12 6.5, развивающим более 830 лошадиных сил, шестиступенчатой сенквенталкой Xtrac и аэродинамическим обвесом, генерирующим до 1200 килограммов прижимной силы — это больше, чем у машин класса GT3. Тираж Essenza SCV12 составит всего 40 экземпляров.