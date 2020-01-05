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10:00

Первый кроссовер Genesis, спецверсия нового Porsche 911 и гибридный грузовик для «Дакара»: главное за неделю

Пять главных новостей новогодней недели

Александр Пономарев
Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей прошедшей недели. Всё только самое интересное: рестайлинговый Suzuki Ignis, рассекреченный Genesis GV80, специальный Porsche 911, гибридный Renault C 460 и мультимедийное зеркало для Aston Martin.

Suzuki обновила кроссовер, который ждут в России

В Instagram появились изображения рестайлингового Suzuki Ignis, который получил характерные черты Jimny. Например, компактному кроссоверу досталась решетка радиатора с крупными квадратными прорезями и новые бамперы. В начале декабря сообщалось, что модель может появиться на российском рынке. Ignis продается в Европе с 2016 года. В страны Евросоюза поставляют полноприводные кроссоверы, укомплектованные 1,2-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил в паре с «механикой» либо «роботом». Для топовой модификации предусмотрена гибридная система SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), которая включает стартер-генератор, подпитываемый литий-ионной батареей.

Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80

В первый день 2020 года корейский премиум-бренд Genesis рассекретил внешность своего первого кроссовера и раскрыл некоторые подробности. Как и остальные «Дженезисы», GV80 построен на заднеприводной платформе; за доплату будут доступны полный привод и третий ряд сидений. В облике серийного Genesis GV80 безошибочно угадывается одноименный концепт 2017 года. Над его внешностью работали сотрудники сразу трех центров дизайна марки — в Южной Корее, США и Германии, — а сама стилистика базируется на принципах «атлетичной элегантности» (Athletic Elegance). Сохранены все ключевые элементы фирменного языка дизайна.

Новый Porsche 911 получил первую спецверсию

Новый Porsche 911 серии 992 дебютировал в ноябре 2018 года, но только на рубеже десятилетий обзавелся первой спецверсией. Издание Belgian Legend Edition посвящено 75-летию бельгийского автогонщика Жаки Икса и его неоценимому вкладу в спортивные успехи Porsche в 1970–1980 годах. Заказ на специальное издание 911-го поступил от бельгийского импортёра Porsche, фирмы D’Ieteren. Вместе с отделениями Porsche Exclusive Manufaktur и Style Porsche её сотрудники решили взять за основу стилистики спорткара фирменный бело-синий шлем Икса, а саму спецверсию строить на базе 911 Carrera 4S.

На старт «Дакара» впервые выйдет гибридный грузовик

Фирмы ZF, MKR Technology и гоночная команда Riwald Dakar из Нидерландов представили первый в истории ралли-рейда грузовик с гибридной трансмиссией. Они оборудовали «боевой» Renault Trucks C 460 Hybrid Edition экспериментальным модулем CeTrax Lite RS, который при необходимости помогает дизельному двигателю. Ключевой элемент гибридной трансмиссии ZF — это смонтированный на передней оси электрический узел CeTrax Lite RS. Пока это прототип, адаптированный под экстремальные условия «Дакара». Вместе с электромотором ZF предоставила гонщикам силовую электронику, блок управления гибридным приводом с переконфигурированным для ралли-рейда программным обеспечением, автоматическую коробку передач Ecomat 6HP и раздатку, через которую суммарная тяга ДВС и электромотора распределяется между осями.

Aston Martin придумал гибридное салонное зеркало нового поколения

Производитель автокомпонентов Gentex Corporation и Aston Martin анонсировали разработку гибридного салонного зеркала нового поколения для будущих автомобилей британской марки. Рабочий прототип установят на DBS Superleggera и покажут на CES. Предложенная Gentex система заднего вида состоит из трех камер и салонного зеркала Full Display Mirror (FDM) с интегрированным жидкокристаллическим дисплеем. На него транслируется потоковое видео, причем водителю доступны несколько режимов отображения. Камеры вмонтированы в крышу и боковые зеркала; есть автоподстройка изображения, когда угол обзора автоматически адаптируется к изменению положения зеркала.