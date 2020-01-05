Первый кроссовер Genesis, спецверсия нового Porsche 911 и гибридный грузовик для «Дакара»: главное за неделю

В первый день 2020 года корейский премиум-бренд Genesis рассекретил внешность своего первого кроссовера и раскрыл некоторые подробности. Как и остальные «Дженезисы», GV80 построен на заднеприводной платформе; за доплату будут доступны полный привод и третий ряд сидений. В облике серийного Genesis GV80 безошибочно угадывается одноименный концепт 2017 года. Над его внешностью работали сотрудники сразу трех центров дизайна марки — в Южной Корее, США и Германии, — а сама стилистика базируется на принципах «атлетичной элегантности» (Athletic Elegance). Сохранены все ключевые элементы фирменного языка дизайна.