Rolls-Royce Ghost второго поколения, первый электрокроссовер Skoda и новый Mercedes-Benz S-Class: главное за неделю

Toyota Land Cruiser Prado обновился и получил более мощный дизель
Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado поколения J150 в версии для Европы. Внедорожник получил более мощный дизельный двигатель, обзавелся новым оснащением и стайлинг-пакетом Black Pack. С модернизацией отдача 2,8-литрового турбодизеля увеличилась на 27 лошадиных сил и теперь составляет 204 силы. Крутящий момент вырос на 50 Нм – до 500 Нм. Пару мотору составляет прежняя автоматическая трансмиссия. Форсированный двигатель значительно улучшил динамические показатели Prado: на разгон с места до «сотни» обновленный внедорожник тратит 9,9 секунды – на три секунды меньше предшественника. Максимальная скорость осталась неизменной и составляет 175 километров в час.
Новый Rolls-Royce Ghost
Седан Rolls-Royce Ghost — самая успешная модель марки за всю её более чем 116-летнюю историю. Представленный в 2009-м на мотор-шоу во Франкфурте, он стал символом покупателей новой формации: молодых предпринимателей и основателей крупных компаний, которым требовался не просто автомобиль-символ успеха, а продукт, готовый к личному «употреблению», без участия шофёра. Эта же прослойка клиентов задала тренд на отказ от богатого декора, предпочтя ему минимализм и строгость. В условиях новой нормальности — эпохи после пандемии — осознанный сдвиг парадигм только ускорился, что заставило Rolls-Royce обратиться к концепции «постизобилия» (post opulence) и создать на её основе нового Призрака.
Skoda рассекретила первый электрический кроссовер
Чешский производитель представил свой второй электрокар в модельном ряду после хэтчбека Citigoe iV и первый электрический кроссовер, в основу которого легла платформа MEB. Серийная модель получила название Enyaq, составленное из ирландского имени Enya («источник жизни») и буквы Q, указывающей на принадлежность к линейке кроссоверов. Серийная версия Enyaq сильно отличается от одноимённого концепта: во-первых, Enyaq получил традиционный для кроссовера кузов, а не купеобразный (такая версия появится на рынке позже). Во-вторых, для модели предложили стандартную светодиодную оптику, а за матричные фары придётся доплатить.
Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class
Компания Mercedes-Benz представила седан S-Class нового поколения (W223). Модель получила полностью новый кузов и интерьер, полноуправляемое шасси и широкий набор электронных систем, которые следят за жестами, взглядом и поворотом головы водителя. В салоне установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с трехмерным отображением информации и вертикальный планшет мультимедийной системы MBUX второго поколения. Она понимает голосовые команды, следит за взглядом, жестами и положением водителя. Например, для открытия панорамной крыши достаточно будет взмахнуть рукой, а при движении назад электроника заметит поворот головы и опустит солнцезащитную шторку.
Гибрид и семь экранов в салоне: представлен возрождённый Jeep Grand Wagoneer
Компания Jeep представила возрождённый Grand Wagoneer: трёхрядный гибрид с семью экранами в салоне пока находится в статусе концепта. Однако серийную версию долго ждать не придётся – её рассекретят уже в следующем году. Технических подробностей пока немного: для будущего Grand Wagoneer заявлены сразу три системы полного привода и пневматическая подвеска Quadra-Lift. О силовых агрегатах в компании не говорят, лишь намекают, что внедорожник сможет похвастаться «превосходной динамикой». Кроме того, модели пообещали гибридную модификацию с возможностью подзарядки от обычной сети. Что же касается представленного концепта, то он выглядит максимально приближенным к серийному варианту.