Rolls-Royce Ghost второго поколения, первый электрокроссовер Skoda и новый Mercedes-Benz S-Class: главное за неделю

Седан Rolls-Royce Ghost — самая успешная модель марки за всю её более чем 116-летнюю историю. Представленный в 2009-м на мотор-шоу во Франкфурте, он стал символом покупателей новой формации: молодых предпринимателей и основателей крупных компаний, которым требовался не просто автомобиль-символ успеха, а продукт, готовый к личному «употреблению», без участия шофёра. Эта же прослойка клиентов задала тренд на отказ от богатого декора, предпочтя ему минимализм и строгость. В условиях новой нормальности — эпохи после пандемии — осознанный сдвиг парадигм только ускорился, что заставило Rolls-Royce обратиться к концепции «постизобилия» (post opulence) и создать на её основе нового Призрака.