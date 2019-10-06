Новые кроссоверы BMW X5 M и Х6 М, обновлённый Audi RS4 и родстер Chevrolet Corvette: главное за неделю

Новые BMW X5 M и Х6 М: мотор от М5 и разгон до «сотни» за 3,8 секунды
Компания BMW рассекретила «горячие» версии вседорожников X5 (G05) и Х6 (G06). Спортивные модификации получили 4,4-литровый твин-турбо V8 мощностью 600 или 625 лошадиных сил, восьмидиапазонный спортивный автомат M Steptronic и фирменный полный привод M xDrive с активным задним дифференциалом. Внешне М-версии можно узнать по характерным аэродинамически оптимизированным зеркалам заднего вида, доработанной решётке радиатора, агрессивным бамперам с развитыми воздухозаборниками, выхлопной системе с четырьмя патрубками, 21-дюймовым дискам и элементам декора. Топ-исполнения Competition выделяются чёрными акцентами экстерьера и более «мелодичной» спортивной выхлопной системой M Sport.
Audi RS4 Avant после рестайлинга получил новую медиасистему
Состоялась премьера обновлённого универсала Audi RS4 Avant — двухобъёмник обзавёлся развлекательным комплексом с 10,1-дюймовым экраном, светодиодной оптикой с новым рисунком, перекроенным диффузором и бамперами. Спустя два года после дебюта универсала RS4 Avant четвёртого поколения дизайнеры Audi решились на локальное обновление. Отныне модель похожа на уменьшенную копию флагманского RS6 Avant: сходство достигается за счёт рисунка матричных светодиодных фар и формы воздухозаборников в переднем бампере.
Первый электрокар Volvo показал багажник под капотом
Компания Volvo выпустила видеоролик, посвящённый первому серийному электромобилю марки. Версия XC40 на электротяге будет отличаться от обычных компактных кроссоверов изменённым дизайном передней части с «глухой» радиаторной решёткой, новой цветовой гаммой, специальной панелью приборов и оригинальным дизайном колёсных дисков. Дизайнеры Volvo уверены, что сплошная радиаторная решётка поспособствует лучшей обтекаемости кроссовера, обеспечит лучшую экономичность и позволит органичнее замаскировать датчики и лидары ассистирующих систем. Кроме того, электромобиль отличится большей вместимостью — под капотом XC40 Electric появится небольшой багажный отсек объёмом около 30 литров.
Среднемоторный Chevrolet Corvette стал родстером
Компания Chevrolet представила родстер Corvette Stingray. Впервые модель с таким кузовом получила жесткий верх вместо мягкого — трансформация крыши занимает 16 секунд, и её можно активировать на скорости до 48 километров в час. Внешне родстер практически не отличается от варианта с кузовом типа тарга, представленного в июле этого года. Различия — в двух обтекателях за сиденьями, которые напоминают кожухи двигателей истребителей, и стеклянной перегородке между салоном и крышкой моторного отсека. Эта перегородка оборудована электроприводом и выполняет функцию ветрозащитного экрана.
Московская фирма разработает тюнинговый Aurus
Тюнинг-ателье из Москвы Khann разрабатывает аэродинамический обвес для отечественного седана представительского класса Aurus Senat. Первые эскизы тюнинг-кита компания опубликовала в своем инстаграме. На прототипе установлены новые бамперы, иная решетка радиатора в виде сетки и расширители колесных арок. Также он окрашен в два цвета, в отличие от обычного «Ауруса». Ателье Khann специализируется на создании обвесов для автомобилей Toyota и Lexus, так что подобный эксперимент для компании первый. Производство седанов Aurus Senat наладили на мощностях НАМИ, однако с 2021 года его перенесут в Елабугу на завод Ford Sollers. Сейчас в год с конвейера сходит по 150 экземпляров модели, однако в дальнейшем эту цифру планируют увеличить. Стоимость «Ауруса» в базовом исполнении составляет 18 миллионов рублей.