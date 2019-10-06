Новые кроссоверы BMW X5 M и Х6 М, обновлённый Audi RS4 и родстер Chevrolet Corvette: главное за неделю

Тюнинг-ателье из Москвы Khann разрабатывает аэродинамический обвес для отечественного седана представительского класса Aurus Senat. Первые эскизы тюнинг-кита компания опубликовала в своем инстаграме. На прототипе установлены новые бамперы, иная решетка радиатора в виде сетки и расширители колесных арок. Также он окрашен в два цвета, в отличие от обычного «Ауруса». Ателье Khann специализируется на создании обвесов для автомобилей Toyota и Lexus, так что подобный эксперимент для компании первый. Производство седанов Aurus Senat наладили на мощностях НАМИ, однако с 2021 года его перенесут в Елабугу на завод Ford Sollers. Сейчас в год с конвейера сходит по 150 экземпляров модели, однако в дальнейшем эту цифру планируют увеличить. Стоимость «Ауруса» в базовом исполнении составляет 18 миллионов рублей.