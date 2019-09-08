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18:00

Рекорд скорости Bugatti Chiron, первый электромобиль Porsche и обновлённое семейство Audi A5: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: мировой рекорд скорости Bugatti Chiron, обновлённый Hyundai Solaris, Nissan Juke второго поколения, премьера Porsche Taycan и рестайлинг Audi A5 и S5.

Bugatti Chiron установил рекорд скорости

Компания Bugatti объявила о новом мировом рекорде скорости на Chiron: автомобиль развил скорость 490,484 километра в час. Близкий к серийному гиперкар пилотировал гонщик Энди Уоллес. Bugatti Chiron оснащен 1500-сильным двигателем W16 объемом восемь литров, а заявленная автопроизводителем максимальная скорость серийной модели составляет 420 километров в час. Впрочем, новый рекорд скорости, как сообщает пресс-служба бренда, был установлен на «гиперкаре, близкому к серийному» — в чем именно заключаются отличия, пока не уточняется.

Hyundai Solaris полностью изменится: новые фотографии

Китайское отделение компании Hyundai готовится к премьере рестайлинговой версии Verna — бюджетного седана, продаваемого в России под именем Solaris. Модель лишится 1,6-литрового двигателя мощностью 123 лошадиные силы, преобразится внешне, получит новую мультимедийную систему и расширенный набор ассистирующих систем. Больше всего рестайлинговый седан отличается с кормы: оптика на обновленной модели соединена перемычкой, как на новой «Сонате», номерной знак переместился с бампера на крышку багажника, противотуманный фонарь расположен снизу по центру бампера, появился выраженный выхлоп. Новый обвес прибавил седану 25 миллиметров длины, однако колесная база с рестайлингом не изменилась — те же 2600 миллиметров.

Новый Nissan Juke перешёл на три цилиндра и отказался от вариатора

Компания Nissan провела европейскую презентацию кроссовера Juke нового поколения. Вседорожник стал легче, вместительнее, увеличился в размерах, прибавил в оснащении, обзавёлся новым двигателем и трансмиссией. Второе поколение Nissan Juke спроектировано на модульной платформе CMF-B, знакомой по новым Renault Clio и Captur. По сравнению с предшественником новый Juke стал на 75 миллиметров длиннее, на 35 миллиметров шире и на 30 миллиметров выше, однако благодаря применению высокопрочных сталей базовый кроссовер «похудел» на 23 килограмма.

761 сила, 2,8 секунды до сотни и 450 километров без подзарядки: раскрыт Porsche Taycan

Компания Porsche одновременно представила в Канаде, Германии и Китае электрический нотчбек Taycan, за которым уже выстроились очереди. Новинка может оказаться самой популярной моделью бренда, если в свой дебютный год на рынке соберет больше предзаказов, чем легендарный 911. В основе Taycan лежит архитектура PPE (Premium Platform Electric), предназначенная для моделей с электрическими силовыми установками. Пока представлены только самые мощные модификации нотчбека: Turbo и Turbo S. Первая оснащается 680-сильной силовой установкой, а вторая – 761-сильной (1050 Нм). В состав силовой установки обеих версий входит двухступенчатый редуктор, смонтированный на задней оси. Двигатели машин питаются от литий-ионной батареи емкостью 93,4 киловатт-часа.

Audi обновила семейство A5 и «заряженный» S5

Марка Audi представала обновленные A5 Sportback, A5 Coupé, A5 Cabriolet и S5. В ходе рестайлинга семейству немного подправили внешность и пересмотрели набор оборудования, в частности, у машин появился улучшенный мультимедийный комплекс. Продажи рестайлинговых A5 на европейском рынке начнутся осенью этого года. Визуальные отличия обновленного семейства Audi A5 свелись к измененной решетке радиатора Singleframe с сотовой структурой — она стала более плоской и широкой, увеличенным воздухозаборникам по краям переднего бампера, новым боковым юбкам и новому диффузору с трапециевидными насадками на выхлопные патрубки. Вентиляционная прорезь над решеткой — дань уважения Audi Sport quattro образца 1984 года.