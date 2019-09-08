Рекорд скорости Bugatti Chiron, первый электромобиль Porsche и обновлённое семейство Audi A5: главное за неделю

Компания Porsche одновременно представила в Канаде, Германии и Китае электрический нотчбек Taycan, за которым уже выстроились очереди. Новинка может оказаться самой популярной моделью бренда, если в свой дебютный год на рынке соберет больше предзаказов, чем легендарный 911. В основе Taycan лежит архитектура PPE (Premium Platform Electric), предназначенная для моделей с электрическими силовыми установками. Пока представлены только самые мощные модификации нотчбека: Turbo и Turbo S. Первая оснащается 680-сильной силовой установкой, а вторая – 761-сильной (1050 Нм). В состав силовой установки обеих версий входит двухступенчатый редуктор, смонтированный на задней оси. Двигатели машин питаются от литий-ионной батареи емкостью 93,4 киловатт-часа.