Mercedes-Benz V-Class на пневмоподвеске, новый Volkswagen Golf R и возрождённый Defender: главное за неделю

Минтранс решил создать Федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах, или ФГИС НАД. Данные о новой платформе, которая не будет зависеть от карт «Яндекса» и Google, обнаружил «Коммерсантъ» на сайте госзакупок. В объявленном в середине октября тендере указано, что в разработку единого российского навигатора будет вложено 48 миллионов рублей, а исполнителем станет подведомственный Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Планируется, что система будет создана к 2027 году. ФГИС НАД будет получать данные от дорожных IT-сервисов, объединять их с регулярно обновляющимися картами дорог, а также следить за автомобилями с помощью ГЛОНАСС. Таким образом, российская система будет самодостаточной и независимой от данных из других источников.