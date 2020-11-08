Mercedes-Benz V-Class на пневмоподвеске, новый Volkswagen Golf R и возрождённый Defender: главное за неделю

Mercedes-Benz V-Class получил пневматическую подвеску
Новый модельный год принесёт минивэну Mercedes-Benz V-Class пневматическую подвеску, которая станет уникальным предложением в сегменте, утверждает производитель. Mercedes-Benz V-Class получил пневматическую подвеску Airmatic: фирменная опция, хорошо известная по другим моделям марки, станет доступна для минивэна, начиная с 2021 модельного года. Она обеспечит автомобилю постоянный дорожный просвет независимо от нагрузки и дорожных условий путём применения индивидуальных характеристик демпфирования для каждого колеса. Как и многие другие адаптивные подвески на рынке, Airmatic позволит выбирать из различных режимов движения, которые отличаются набором предустановленных параметров.
Новый Volkswagen Golf R удивил режимом для дрифта и сохранил «механику»
Компания Volkswagen рассекретила новый Golf R. Хот-хэтч сохранил 2,0-литровый турбомотор линейки EA888, полноприводную трансмиссию, возможность выбора «механики» и удивил наличием дрифт-режима. Как и прежде, от обычных «Гольфов» R-версия отличается настройкой подвески, обвесом и оформлением интерьера. Снаружи Golf R не перепутать с моноприводными спортверсиями: отличается структура воздухозаборников, в переднем бампере нет Х-образных дневных ходовых огней, от колёсных дисков с направленным рисунком отказались в пользу более консервативных, с симметричным дизайном. Вдобавок у «эрки» безальтернативные синие тормозные суппорты, серебристые накладки на зеркалах, развитый спойлер на пятой двери, оригинальные выводы выхлопной системы и глянцевый диффузор.
Land Rover возродит классический Defender под другим брендом
Концерн Jaguar Land Rover объявил о возрождении классического Defender. Рамный вездеход будут выпускать под брендом Bowler — все права на внедорожник дочерней фирме переданы безвозмездно. Производство начнётся в 2021 году с флагманского Bowler CSP 575 — его оснастят 575-сильным компрессорным V8 5.0. Права на классический Land Rover Defender позволят инженерам Bowler легально выпускать внедорожники с узнаваемой угловатой внешностью. Конструктивно вездеходы Bowler будут мало похожи на исходник — например, флагманская модель CSP 575, в которой угадывается Defender 110, будет базироваться на усиленной раме с трубчатым каркасом безопасности. Подвески у вездехода полностью независимые.
В России создадут единую систему навигации на дорогах
Минтранс решил создать Федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах, или ФГИС НАД. Данные о новой платформе, которая не будет зависеть от карт «Яндекса» и Google, обнаружил «Коммерсантъ» на сайте госзакупок. В объявленном в середине октября тендере указано, что в разработку единого российского навигатора будет вложено 48 миллионов рублей, а исполнителем станет подведомственный Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Планируется, что система будет создана к 2027 году. ФГИС НАД будет получать данные от дорожных IT-сервисов, объединять их с регулярно обновляющимися картами дорог, а также следить за автомобилями с помощью ГЛОНАСС. Таким образом, российская система будет самодостаточной и независимой от данных из других источников.
Lamborghini Huracan Evo обзавелся двухцветной версией Fluo Capsule
Компания Lamborghini анонсировала новые варианты стайлинга двухдверки Huracan Evo, объединенные под общим названием Fluo Capsule Collection. Суперкары этой серии отличаются ярким окрасом кузова в сочетании с матовой черной крышей и темным салоном. Серию Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в компании называют «гламурной», но все отличия от обычный Ураканов сводятся лишь к оформлению экстерьера и интерьера. Для суперкара можно выбрать одни из пяти основных цветов кузова: зеленый Verde Shock, оранжевый Arancio Livrea, синий Celeste Fedra, оранжевый Arancio Dac и желтый Giallo Clarus, однако крыша, бампер и боковые юбки всегда будут матовыми черными. Cалон может быть только черным, с контрастными деталями в цвет машины и опциональными спортивными креслами.