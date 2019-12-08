Обновлённый Jaguar F-Type, первый кроссовер Genesis и четырёхмоторный Porsche: главное за неделю

Компания Bentley представила особую версию купе Continental GT. Ее посвятили рекорду, установленному Рисом Милленом на горе Пайкс Пик летом этого года, а тираж ограничили всего 15 экземплярами. 30 июня 2019 года Bentley второй раз подряд установила рекорд гонки «Пайкс Пик» для серийных автомобилей. Гонщик Рис Миллен за рулем Continental GT преодолел подъем в 19,99 километра за 10 минут и 18 секунд, улучшив прошлое достижение на восемь секунд ровно. Годом ранее он проехал по тому же маршруту на Bentayga, побив результат Пола Далленбаха на Range Rover Sport почти на две минуты.