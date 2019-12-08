Обновлённый Jaguar F-Type, первый кроссовер Genesis и четырёхмоторный Porsche: главное за неделю

Rolls-Royce выпустил уникальный Phantom c «хрустальной» краской
Компания Rolls-Royce показала дизайнерскую версию флагмана Phantom с эксклюзивным красным кристаллическим оттенком Magma Red. Для достижения глубины цвета и создания эффекта свечения кузов седана красили в пять слоёв специальным лаком с частицами хрусталя. Каждый слой полировали вручную более пяти часов. За разработку особого «Фантома» отвечало дизайнерское бюро Bespoke Collective из Гудвуда, Великобритания. Помимо необычного экстерьера, построенный в единственном экземпляре седан отличается созданным вручную салоном, на пошивку которого ушло девять различных видов кожи. Особый штрих — покрытые шестью слоями лака деревянные элементы интерьера.
Представлен обновленный Jaguar F-Type
Фирма Jaguar провела презентацию обновлённого купе F-Type. Спорткар получил полностью переосмысленный дизайн передней части кузова, обзавёлся цифровой приборной панелью и новой информационно-развлекательной системой. Но при этом сохранил линейку силовых агрегатов и незначительно подорожал. Аналогичные изменения получил кабриолет. Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры. Спорткар получил более низкий нос с тонкими горизонтальными светодиодными фарами, увеличенные воздухозаборники бампера, видоизменённый капот и крылья. Сзади новинку проще всего узнать по иной форме фонарей без круглых вставок.
Вот таких Bentley Continental GT в мире будет всего 15
Компания Bentley представила особую версию купе Continental GT. Ее посвятили рекорду, установленному Рисом Милленом на горе Пайкс Пик летом этого года, а тираж ограничили всего 15 экземплярами. 30 июня 2019 года Bentley второй раз подряд установила рекорд гонки «Пайкс Пик» для серийных автомобилей. Гонщик Рис Миллен за рулем Continental GT преодолел подъем в 19,99 километра за 10 минут и 18 секунд, улучшив прошлое достижение на восемь секунд ровно. Годом ранее он проехал по тому же маршруту на Bentayga, побив результат Пола Далленбаха на Range Rover Sport почти на две минуты.
Первый кроссовер Genesis полностью раскрыли до премьеры
Фотошпионам удалось сделать снимки серийной версии кроссовера Genesis GV80 — работники фабрики Hyundai раскрыли дизайн передней и задней части кузова, а также интерьера новинки. Инсайдеры утверждают, что премьера модели для южнокорейского рынка состоится 19 декабря, а конвейерная сборка вседорожников ведётся со 2 декабря. Внешность среднеразмерного премиального кроссовера выдержана в стиле обновлённого флагманского седана G90: вседорожник получил визуально разделённую на два яруса переднюю и заднюю оптику, массивную пятиугольную радиаторную решётку в форме щита с крупным ромбовидным сечением, фирменный капот с U-образной выемкой и вытянутые хромированные патрубки выхлопной системы.
Porsche объявила о разработке четырехмоторного вседорожника
В линейке Porsche появится электрический внедорожник с инновационной системой управления тягой. Сейчас компания разрабатывает специальное программное обеспечение для синхронизации работы четырёх электромоторов, которое повысит стабильность и безопасность полноприводных автомобилей в сложных погодных условиях. Инженеры Porsche работают над инновационной системой полного привода на основе четырёх электромоторов. Каждый электродвигатель будет приводить в движение одно колесо — по оценке Porsche, подобная схема позволит вседорожникам нового типа поворачивать «на снегу, как по рельсам».