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Опубликовано 09 июня 2024, 09:00
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BMW 1 Series нового поколения, долгожданная Lada Iskra и электрическая «Нива»: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели
Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели. Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: BMW показала 1 Series нового поколения, АвтоВАЗ представил Lada Iskra, Rivian выпустил новый внедорожник R1S и пикап R1T, АвтоВАЗ сделал новый электромобиль на базе Lada Niva Travel, а Volkswagen ID.7 стал мощнее и дальнобойнее.
BMW 1 Series нового поколения, долгожданная Lada Iskra и электрическая «Нива»: главное за неделю
© BMW
Александр Пономарёв

BMW 1 Series сменил поколение, лишился «механики» и буквы i

Новый BMW первой серии остался без механической коробки передач. Баварцы показали хэтчбек четвертой генерации, который подрос в габаритах и получил новый экстерьер, хотя изменения носят скорее косметический характер. Вместе с обычным 1 Series в следующее поколение перешла и «горячая» полноприводная версия M135. Подрос ассортимент «умных» помощников, а вот трансмиссия теперь только одна — роботизированная коробка передач Steptronic с двойным сцеплением.

BMW 1 Series нового поколения, долгожданная Lada Iskra и электрическая «Нива»: главное за неделю

© BMW

АвтоВАЗ представил Lada Iskra

Состоялась премьера Lada Iskra. Новая модель, которой суждено впоследствии заменить в модельном ряду АвтоВАЗа Lada Granta, наконец дебютировала. Ее показали в рамках Петербургского международного экономического форума. «Искра» получила дизайн с фирменным Х-образным передком и «резными» фарами. Продавать ее будут в кузовах седан, универсал и в Cross-версии с «вазовскими» 1,6-литровыми двигателями.

BMW 1 Series нового поколения, долгожданная Lada Iskra и электрическая «Нива»: главное за неделю

© АвтоВАЗ

Rivian представила внедорожник R1S и пикап R1T нового поколения

Электрические внедорожники Rivian сменили поколение. Им улучшили оснащение, аэродинамику и увеличили мощность: у четырёхмоторных электрокаров отдача выросла до внушительных 1039 лошадиных сил и 1622 Нм крутящего момента. Также машины получили две новые батареи, систему автономного управления собственной разработки Rivian и онлайн-сервисы Connect+, которые открывают доступ к трем тысячам приложений и обширному каталогу Apple Music.

BMW 1 Series нового поколения, долгожданная Lada Iskra и электрическая «Нива»: главное за неделю

© Rivian

Электрическая Lada Niva Travel: появились первые фотографии

АвтоВАЗ представил новый электромобиль на базе Lada Niva Travel. Батарейный кроссовер привезли в числе прочих новинок Lada (а именно новой модели Iskra) в Санкт-Петербург и представили в рамках ПМЭФ-2024. В разговоре с «Мотором» представитель АвтоВАЗа заявил, что официальные подробности появятся во второй половине дня, а пока e-Niva — а именно такое название получила электрическая Niva Travel — можно рассмотреть на фотографиях, которые публикует «Российская газета».

BMW 1 Series нового поколения, долгожданная Lada Iskra и электрическая «Нива»: главное за неделю

© Российская газета / Святослав Акимов

Электрический Volkswagen ID.7 стал мощнее и дальнобойнее

Volkswagen добавил ID.7 мощности и увеличил запас хода на одном заряде. Семейство ID.7 пополнилось новыми модификациями в Европе: cтартуют продажи «заряженного» лифтбека ID.7 GTX стоимостью 63 155 евро (шесть миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня), универсала ID.7 GTX Tourer, который обойдется европейцам в 63 955 евро (почти 6,2 миллиона рублей), а также лифтбека и универсала ID.7 Pro S, которые оценены в 58 985 и 59 785 евро соответственно (5,7 и 5,77 миллиона рублей).

BMW 1 Series нового поколения, долгожданная Lada Iskra и электрическая «Нива»: главное за неделю

© Volkswagen