BMW 1 Series нового поколения, долгожданная Lada Iskra и электрическая «Нива»: главное за неделю

АвтоВАЗ представил новый электромобиль на базе Lada Niva Travel. Батарейный кроссовер привезли в числе прочих новинок Lada (а именно новой модели Iskra) в Санкт-Петербург и представили в рамках ПМЭФ-2024. В разговоре с «Мотором» представитель АвтоВАЗа заявил, что официальные подробности появятся во второй половине дня, а пока e-Niva — а именно такое название получила электрическая Niva Travel — можно рассмотреть на фотографиях, которые публикует «Российская газета».