BMW 1 Series нового поколения, долгожданная Lada Iskra и электрическая «Нива»: главное за неделю

BMW 1 Series нового поколения, долгожданная Lada Iskra и электрическая «Нива»: главное за неделюПять главных новостей прошедшей недели
BMW 1 Series сменил поколение, лишился «механики» и буквы i
Новый BMW первой серии остался без механической коробки передач. Баварцы показали хэтчбек четвертой генерации, который подрос в габаритах и получил новый экстерьер, хотя изменения носят скорее косметический характер. Вместе с обычным 1 Series в следующее поколение перешла и «горячая» полноприводная версия M135. Подрос ассортимент «умных» помощников, а вот трансмиссия теперь только одна — роботизированная коробка передач Steptronic с двойным сцеплением.
АвтоВАЗ представил Lada Iskra
Состоялась премьера Lada Iskra. Новая модель, которой суждено впоследствии заменить в модельном ряду АвтоВАЗа Lada Granta, наконец дебютировала. Ее показали в рамках Петербургского международного экономического форума. «Искра» получила дизайн с фирменным Х-образным передком и «резными» фарами. Продавать ее будут в кузовах седан, универсал и в Cross-версии с «вазовскими» 1,6-литровыми двигателями.
Rivian представила внедорожник R1S и пикап R1T нового поколения
Электрические внедорожники Rivian сменили поколение. Им улучшили оснащение, аэродинамику и увеличили мощность: у четырёхмоторных электрокаров отдача выросла до внушительных 1039 лошадиных сил и 1622 Нм крутящего момента. Также машины получили две новые батареи, систему автономного управления собственной разработки Rivian и онлайн-сервисы Connect+, которые открывают доступ к трем тысячам приложений и обширному каталогу Apple Music.
Электрическая Lada Niva Travel: появились первые фотографии
АвтоВАЗ представил новый электромобиль на базе Lada Niva Travel. Батарейный кроссовер привезли в числе прочих новинок Lada (а именно новой модели Iskra) в Санкт-Петербург и представили в рамках ПМЭФ-2024. В разговоре с «Мотором» представитель АвтоВАЗа заявил, что официальные подробности появятся во второй половине дня, а пока e-Niva — а именно такое название получила электрическая Niva Travel — можно рассмотреть на фотографиях, которые публикует «Российская газета».
Электрический Volkswagen ID.7 стал мощнее и дальнобойнее
Volkswagen добавил ID.7 мощности и увеличил запас хода на одном заряде. Семейство ID.7 пополнилось новыми модификациями в Европе: cтартуют продажи «заряженного» лифтбека ID.7 GTX стоимостью 63 155 евро (шесть миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня), универсала ID.7 GTX Tourer, который обойдется европейцам в 63 955 евро (почти 6,2 миллиона рублей), а также лифтбека и универсала ID.7 Pro S, которые оценены в 58 985 и 59 785 евро соответственно (5,7 и 5,77 миллиона рублей).