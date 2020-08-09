Преемник McLaren F1, тизер Infiniti QX55 и первый электрический Cadillac: главное за неделю

Ателье Bentley Mulliner, которое специализируется на частных заказах, приступило к сборке тестового, «нулевого», экземпляра довоенной модели Blower. В прошлом году модели исполнилось 90 лет. О том, что Mulliner займется реконструкцией модели, стало известно еще в 2019 году — представители ателье заявили, что построят 12 экземпляров. Для этого инженеры разобрали один из сохранившихся образцов 1929 года и создали точные копии всех элементов спорткара. Все реплики будут собраны вручную. В первую очередь в сборочный цех доставили шасси, на которое установили остальные узлы и детали. Кузов изготовили из ясеня, затем установили топливный бак и радиатор.