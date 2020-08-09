Преемник McLaren F1, тизер Infiniti QX55 и первый электрический Cadillac: главное за неделю

Bentley снова будет выпускать 90-летний спорткар
Ателье Bentley Mulliner, которое специализируется на частных заказах, приступило к сборке тестового, «нулевого», экземпляра довоенной модели Blower. В прошлом году модели исполнилось 90 лет. О том, что Mulliner займется реконструкцией модели, стало известно еще в 2019 году — представители ателье заявили, что построят 12 экземпляров. Для этого инженеры разобрали один из сохранившихся образцов 1929 года и создали точные копии всех элементов спорткара. Все реплики будут собраны вручную. В первую очередь в сборочный цех доставили шасси, на которое установили остальные узлы и детали. Кузов изготовили из ясеня, затем установили топливный бак и радиатор.
Представлен «преемник» McLaren F1
Компания Gordon Murray Automotive (GMA), принадлежащая главному конструктору легендарного McLaren F1 Гордону Мюррею, представила купе T.50 — идеологического наследника суперкара 1990-х и дорожный автомобиль с самой продвинутой на сегодняшний день аэродинамикой. Двухдверка отличается низкой массой и оборотистым двенадцатицилиндровым «атмосферником», ставшим частью силовой структуры. В основе купе GMA T.50 лежит углепластиковый монокок с наполнителем из алюминиевых сотовых ячеек. Он настолько жёсткий, что в качестве одной из мер по снижению массы стал отказ от дополнительных растяжек и усилителей.
Infiniti показала новое изображение купе-кроссовера QX55
Infiniti продолжает тизерную кампанию, приуроченную к появлению новой модели QX55. Купе-кроссовер, выдержанный в стиле снятого с производства FX, призван занять «центральное место в самом быстрорастущем сегменте отрасли». Премьера новинки состоится 11 ноября 2020 года. Свежий тизер демонстрирует заднюю часть автомобиля, в том числе ниспадающую крышу и светодиодные фонари. Подробностей о модели по-прежнему мало. В компании лишь обещают, что кроссовер получит «целый арсенал высокотехнологичных систем и агрегатов, подчеркивающих статус премиального кроссовера XXI века». В продажу модель поступит весной 2021 года, причём первыми QX55 получат американцы.
Toyota отметила 40-летний юбилей Camry спецверсией
Компания Toyota представила на японском рынке особую версию седана Camry – Black Edition. Спецверсия посвящена 40-летнему юбилею со дня выпуска Toyota Celica Camry, созданной на базе купе Celica. В базе «юбилейной» Camry – топовая комплектация WS. От стандартного седана исполнение отличается двухцветным оформлением экстерьера с черной крышей, особым декором и более качественной отделкой салона. Доступны три оттенка кузова: черный Precious Black Pearl, белый Platinum White Pearl Mica и красный Emotional Red II. Седан получил черные алюминиевые диски размерностью 18 дюймов, оптику и решетку радиатора с затемнением.
Cadillac представил электрический кроссовер Lyriq
Компания Cadillac наконец представила новинку, о которой говорят с прошлого года: первый электрический кроссовер Lyriq, на 80–85 процентов готовый к серийному производству. Большую часть презентации уделили технической начинке модели и её дизайну, но умолчали о силовой установке электромобиля и его динамических характеристиках. В основе первого серийного электрокара лежит новая платформа General Motors, разработанная специально для автомобилей с электрической силовой установкой. Её основным структурным элементом является инновационная батарея Ultium, расположенная таким образом, чтобы обеспечить кроссоверу низкий центр тяжести и почти идеальное распределение веса по осям.