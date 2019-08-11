Электромобиль от «Калашникова», первое ДТП с лимузином Aurus и краш-тест пластмассового «Сталкера»: главное за неделю

Эксперты американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) проанализировали данные четырехсот краш-тестов и выяснили, что в большинстве случаев коленные подушки снижают риск травмы всего на полцпроцента. По итогам испытаний эксперты выяснили, что при лобовом столкновении с перекрытием 25 и 40 процентов, подушки безопасности для коленей снижают риск получения травмы всего с 7,9 до 7,4 процентов — то есть, в пределах статистической погрешности. Кроме того, по словам представителей IIHS в некоторых случаях коленные подушки могут увеличить риск получения травмы — к примеру, при столкновении с 25-процентным перекрытием, повышался риск получения травмы голени и правого бедра. При перекрытии в 40 процентов показатели практически не менялись ни в одну из сторон.