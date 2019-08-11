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18:00

Электромобиль от «Калашникова», первое ДТП с лимузином Aurus и краш-тест пластмассового «Сталкера»: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: электромобиль от концерна «Калашников», первая авария с лимузином Aurus, сомнительная польза коленных подушек, краш-тест пластмассового внедорожника на базе «Нивы» и 26 разгонов Porsche Taycan.

«Калашников» превратил свой электромобиль в такси

Российский концерн «Калашников» на форуме «Такси» показал электромобиль, который получил название UV-4. Он предназначен для таксомоторных перевозок и каршеринга. Судя по внешнему виду, модель является новой модификацией недавно дебютировавшего городского электрокара «Овум». В длину автомобиль достигает 3,4 метра, а его ширина составляет полтора метра. В качестве силовой установки — электромотор мощностью 68 лошадиных сил. Запас хода UV-4, по заявлению производителя, составляет 150 километров. Максимальная скорость — 80 километров в час.

Видео: первое ДТП с лимузином Aurus

По социальным сетям разошлись фотографии с места аварии на одной из улиц Астрахани. Судя по снимкам, маршрутка задела белоснежный лимузин Aurus Senat L700 из кортежа. Сразу после столкновения к представительскому автомобилю подбежали охранники и поспешно накрыли машину покрывалом. Очевидцам удалось не только сфотографировать поврежденный лимузин, но и снять его на видео – на опубликованных кадрах можно заметить, что он не получил серьезных повреждений, только свернуто наружное боковое зеркало. На место тут же прибыли сотрудники ГИБДД для оформления аварии.

Эксперты усомнились в безопасности коленных подушек

Эксперты американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) проанализировали данные четырехсот краш-тестов и выяснили, что в большинстве случаев коленные подушки снижают риск травмы всего на полцпроцента. По итогам испытаний эксперты выяснили, что при лобовом столкновении с перекрытием 25 и 40 процентов, подушки безопасности для коленей снижают риск получения травмы всего с 7,9 до 7,4 процентов — то есть, в пределах статистической погрешности. Кроме того, по словам представителей IIHS в некоторых случаях коленные подушки могут увеличить риск получения травмы — к примеру, при столкновении с 25-процентным перекрытием, повышался риск получения травмы голени и правого бедра. При перекрытии в 40 процентов показатели практически не менялись ни в одну из сторон.

Эксперты усомнились в безопасности коленных подушек

Трехдверный внедорожник «Сталкер» с агрегатами Lada 4x4, каркасом из металлических труб и пластиковым кузовом разбили в рамках краш-теста. В компании «Апал», выпускающей эту модель, подчеркнули, что у «данного теста нет балльной системы», однако «результат фронтального удара положительный». Видео с краш-тестом внедорожника появилось в аккаунте «Апала» в Instagram 6 августа, однако само испытание было проведено еще в 2017 году в лаборатории НАМИ. На записи автомобиль разбивают о барьер со 100-процентным перекрытием на скорости 52 километра в час: в результате столкновения бампер оказался смят, а часть крыши буквально подлетает в воздух.

Porsche Taycan 26 раз подряд разогнался до 200 км/ч без потери мощности

Компания Porsche продемонстрировала эффективность силовой установки электрического лифтбека Taycan на аэродроме в городе Лар на юге региона Баден. Во время тестовых заездов предсерийный образец автомобиля 26 раз подряд разгонялся до 200 километров в час — разница между самой быстрой и медленной попыткой составила 0,8 секунды. Porsche Taycan приводят в движение два синхронных электромотора на постоянных магнитах (600 сил). Их особенность — бифилярная намотка, в которой электромагнитные катушки статора состоят из прямоугольных, а не круглых проводов. Такая технология позволяет нарастить мощность электромоторов, а также добиться более эффективного их охлаждения. Дополняет силовую установку система терморегулирования, при необходимости обеспечивающая работу на пиковых мощностях до полного исчерпания заряда батареи.