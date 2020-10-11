Обновлённый Jaguar XF, женский внедорожник Lexus и спортивный Volkswagen Polo: главное за неделю

Компания Volkswagen представила новую версию седана Polo с пакетом «Спорт» для российского рынка. Автомобиль появится у дилеров в январе 2021 года. Визуально он будет отличаться спортивной решеткой радиатора, черными боковыми зеркалами и задним спойлером, а также затемненной задней оптикой. Кроме того, отдельно для него станет доступен двухцветный окрас кузова с контрастной черной крышей. В салоне появятся спортивные передние кресла с тканевой обивкой и красной прострочкой. В качестве опции подогрев можно установить и на задний ряд сидений. Также появятся хромированные накладки на пороги и педали и спортивный мультируль с красной строчкой.