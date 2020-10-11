Обновлённый Jaguar XF, женский внедорожник Lexus и спортивный Volkswagen Polo: главное за неделю

Subaru частично раскрыла дизайн нового BRZ
Компания Subaru опубликовала тизер спорткупе BRZ второго поколения, которое разделит платформу, узлы и агрегаты с новой же Toyota GT86. Снимок лишь частично раскрывает дизайн автомобиля: на нём запечатлено левое переднее колесо с десятиспитцевым диском и низкопрофильной резиной, а также фрагмент вентилируемой арки. Новый Subaru BRZ, как и соплатформенная Toyota GT86, должны были дебютировать ещё весной 2020 года на автосалоне в Лос-Анджелесе, однако он не состоялся из-за пандемии коронавируса. Новый срок премьеры – нынешняя осень, причем BRZ и GT86 покажут на разных мероприятиях.
Обновленный Jaguar XF: новый интерьер, меньше моторов и версии для России
Компания Jaguar представила рестайлинговый седан XF. Модель получила полностью новый интерьер с принципиально иной электронной начинкой (внешность при этом почти не тронута), а моторная гамма сокращена — оставлены только четырёхцилиндровые модели. По словам директора «Ягуара» по дизайну экстерьера Адама Хэттона, целью рестайлинга было дистанцировать среднеразмерный XF от младшей модели XE, одновременно придав ему больше общих черт с родственным кроссовером F-Pace. Рецепт рестайлинга тот же самый, но выбранные средства скромнее: изменены только пластиковые детали, а вся металлическая штамповка осталась прежней.
Представлен брутальный внедорожник Lexus для женщин
Американская фирма Expedition Overland, специализирующаяся на создании экспедиционных внедорожников на базе серийных моделей, представила свою последнюю разработку – Lexus J201 Concept. Он построен в единственном экземпляре. От стандартного полноразмерного внедорожника LX570, который был взят за основу, новинка отличается брутальным обвесом, подвеской Icon Vehicle Dynamics с новыми рычагами, увеличенным клиренсом (на 50 миллиметров спереди и 25 миллиметров сзади), а также тормозными дисками с колодками Super Sport Performance и 17-дюймовыми дисками Evo Corse DakarZero с внедорожными шинами General Grabber X3.
Mercedes-Benz разрабатывает электромобиль с запасом хода 1200 километров
Компания Mercedes-Benz объявила о запуске технологической программы Vision EQXX, в рамках которой междисциплинарной командой специалистов будет создан «высокоэффективный электромобиль с невероятной дальностью хода». Заявление, прозвучавшее во время анонса новой стратегии, в Mercedes-Benz сопроводили лишь затемненными изображениями автомобиля, представили партнёра — фирму Mercedes AMG High Performance Powertrains, разрабатывающую силовые установки для Формулы-1, а также сообщили, что электромобиль сможет проехать на одной зарядке по маршруту Пекин — Шанхай. Это больше 1200 километров.
В России появилась спортивная версия Volkswagen Polo
Компания Volkswagen представила новую версию седана Polo с пакетом «Спорт» для российского рынка. Автомобиль появится у дилеров в январе 2021 года. Визуально он будет отличаться спортивной решеткой радиатора, черными боковыми зеркалами и задним спойлером, а также затемненной задней оптикой. Кроме того, отдельно для него станет доступен двухцветный окрас кузова с контрастной черной крышей. В салоне появятся спортивные передние кресла с тканевой обивкой и красной прострочкой. В качестве опции подогрев можно установить и на задний ряд сидений. Также появятся хромированные накладки на пороги и педали и спортивный мультируль с красной строчкой.