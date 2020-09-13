Четырёхцилиндровый Gelandewagen, новый суперкар Maserati и обновлённый Genesis G70: главное за неделю

Самые мощные модификации Porsche 718 Cayman и Boxster стали оснащать семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Такая трансмиссия впервые будет доступна для модели с шестицилиндровым оппозитным мотором. «Робот» PDK будет устанавливаться на 718 Boxster и Cayman GTS 4.0, а также на топовые модификации 718 Spyder и 718 Cayman GT4. С новой коробкой передач 420-сильные Porsche 718 Spyder и 718 Cayman GT4 станут быстрее: по сравнению с шестиступенчатой «механикой» они смогут набирать 100 километров в час быстрее на полсекунды раньше. Разгон до «сотни» теперь составит 3,9 секунды.