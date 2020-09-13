Четырёхцилиндровый Gelandewagen, новый суперкар Maserati и обновлённый Genesis G70: главное за неделю

Mercedes-Benz начал продажи нового G-Class с 2,0-литровым мотором
Компания Mercedes-Benz объявила о начале продаж G-Class с бензиновым 258-сильным (370 Нм) 2,0-литровым мотором. Новая модификация предназначена для Китая и станет самой маломощной и доступной в линейке. Расширение гаммы обусловлено особенностями местного законодательства: базовый «Гелик» вывели из-под налога на роскошь. Маркетологи Mercedes-Benz назвали версию с четырёхцилиндровым мотором G 350 — идентичный индекс у «глобального» внедорожника с шестицилиндровым турбодизелем 3.0, который в Китае не продаётся. «Гелендваген» с 258-сильным (370 Нм) турбомотором 2.0 M264 способен разгоняться с места до 100 километров в час за восемь секунд. Трансмиссия у G 350 штатная.
Самые мощные Porsche 718 Cayman и Boxster получили «робот» и стали быстрее
Самые мощные модификации Porsche 718 Cayman и Boxster стали оснащать семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Такая трансмиссия впервые будет доступна для модели с шестицилиндровым оппозитным мотором. «Робот» PDK будет устанавливаться на 718 Boxster и Cayman GTS 4.0, а также на топовые модификации 718 Spyder и 718 Cayman GT4. С новой коробкой передач 420-сильные Porsche 718 Spyder и 718 Cayman GT4 станут быстрее: по сравнению с шестиступенчатой «механикой» они смогут набирать 100 километров в час быстрее на полсекунды раньше. Разгон до «сотни» теперь составит 3,9 секунды.
Раскрыт новый суперкар Maserati с «крыльями бабочки»
Компания Maserati опубликовала первые официальные фотографии среднемоторного суперкара MC20. Модель рассекретили за день до премьеры. Новая флагманская модель станет наследником суперкара MC12, который компания выпускала с 2004 по 2005 год. Кузов нового Maserati MC20 выполнен из алюминия и композиных материалов, благодаря чему инженерам удалось снизить массу среднемоторного купе до 1470 килограммов. Одной из отличительных особенностей нового суперкара являются двери – «крылья бабочки». Интерьер MC20 выполнен из карбона и алькантары. В салоне модели разместили цифровую приборную панель и центральный монитор управления мультимедийкой.
Представлен рестайлинговый Genesis G70 с новым дизайном
Модель Genesis G70, которая продаётся с 2017 года, пережила плановое обновление. Седан преобразился внешне по образу и подобию недавних G80 и GV80: обзавёлся новой радиаторной решёткой, двухъярусной оптикой и прорезями воздухозаборников на передних крыльях. Модернизация затронула и салон автомобиля. Genesis G70 примерил новый дизайн Genesis, основные атрибуты которого – фирменная оптика, расположенная в два яруса, и щитообразная решётка радиатора. Сзади появились овальные патрубки выпускной системы, номерной знак переместился на бампер, а место логотипа на крышке багажника заняло название бренда. Главное новшество в салоне – мультимедиа с 10,25-дюймовым дисплеем .
«АвтоВАЗ» выбрал имена для будущей модели Lada
«АвтоВАЗ» подвёл итоги конкурса, в рамках которого всем желающим предлагалось придумать имя для новой Lada. Тольяттинская компания выбрала по одному победителю в каждой соцсети и озвучила четыре лучших названия – Onega, Alta, Slava и Lika. В сети ВКонтакте победителем конкурса, запущенного 20 августа, стал Дмитрий Анисимов, предложивший вариант Onega. В Facebook лучшим было признано название Slava, придуманное Андреем Демешкиным. В Instagram победа досталась Василию Бережному с вариантом Alta, а в Одноклассниках – Николаю Яковлеву, придумавшему имя Lika. Каждый победитель получит от «АвтоВАЗа» набор, состоящий из брендированной кружки и портативного зарядного устройства.