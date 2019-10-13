Четырёхдверный BMW M8, проблемы с «Крымом» и «очень чёрный» Bentley: главное за неделю

Создатели родстера «Крым» рассказали о том, какие изменения появились во втором поколении модели, а также поделились своими наблюдениями касательно недостатков, которые удалось выявить в ходе испытаний на полигоне. Ко второму поколению автомобиль начал гораздо лучше управляться и тормозить, а посадка стала более удобной. Из проблем авторы проекта выделили то, что системы курсовой устойчивости и ABS пока работают некорректно, однако с этим пообещали разобраться в ближайшее время. Также в список недостатков попало запотевание стекол, неудобный подлокотник и ненужное подруливание колес задней оси при отсутствии нагрузки.