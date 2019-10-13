Четырёхдверный BMW M8, проблемы с «Крымом» и «очень чёрный» Bentley: главное за неделю

BMW рассекретила конкурента Porsche Panamera Turbo
Состоялась премьера BMW M8 Gran Coupe — баварский седан с покатой крышей унаследовал техническую начинку у купе и кабриолета M8, не потеряв в динамике: первую сотню новинка в 625-сильной версии Competition разменивает за 3,2 секунды — на 0,2 секунды быстрее, чем Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. «Обычной» 600-сильной версии требуется на разгон 0-100 километров в час 3,3 секунды. BMW показала последнюю модель возрождённого семейства 8-Series — вслед за «обычным» четырёхдверным седаном дебютировала его «заряженная» версия M8 Gran Coupe. Внешне её можно отличить по крыше из углеродного волокна, специальным аэродинамическим зеркалам, оригинальным бамперам с увеличенными воздухозаборниками, паре двустволок выхлопной системы, 20-дюймовым легкосплавным дискам оригинального дизайна, усиленным тормозам и шильдикам.
Создатели родстера «Крым» рассказали о его недостатках
Создатели родстера «Крым» рассказали о том, какие изменения появились во втором поколении модели, а также поделились своими наблюдениями касательно недостатков, которые удалось выявить в ходе испытаний на полигоне. Ко второму поколению автомобиль начал гораздо лучше управляться и тормозить, а посадка стала более удобной. Из проблем авторы проекта выделили то, что системы курсовой устойчивости и ABS пока работают некорректно, однако с этим пообещали разобраться в ближайшее время. Также в список недостатков попало запотевание стекол, неудобный подлокотник и ненужное подруливание колес задней оси при отсутствии нагрузки.
Lexus покажет будущее электрокаров с помощью необычного концепта
Компания Lexus покажет на автосалоне в Токио электрический концепт. Намекать на появление какой-либо серийной модели он не будет, но расскажет о направлении развития дизайна и технологий в ближайшие годы. Lexus не предоставил никакой технической информации о шоу-каре. Единственное о чем компания решила сообщить, что концепт — это «видение будущего, основанное на совершенствование технологий электрификации и автономного управления, ориентированное на потребителей, одинаково увлеченных вождением и погружением в мир роскоши».
Bentley показала «очень чёрную» версию нового Flying Spur
Компания Bentley начала приём заказов на новый Flying Spur c дизайн-пакетом Blackline. Особенность версии — антихром. Для оформления наружных деталей используется чёрный глянец, которым покрыты плоскости радиаторной решётки, окантовка боковых окон и оптики, молдинги, ручки дверей, воздуховоды в бампере и на крыльях, логотип, а также патрубки выхлопной системы. Наряду с зачернёнными элементами экстерьера, Flying Spur Blackline отличают специальные 21-дюймовые (опционально — 22 дюйма) колёса с низкопрофильной резиной. Кроме того, спецверсия седана может быть покрашена в один из 13 новых цветов, наряду с 17 стандартными оттенками, предусмотренными для Flying Spur.
Volkswagen Teramont превратился в купе-кроссовер
Компания Volkswagen представила пятиместную версию кроссовера Atlas (в России известен как Teramont) под названием Atlas Cross Sport. Новинка не просто лишилась третьего ряда сидений, а получала новый кузов с нисходящей линией крыши. Volkswagen Atlas Cross Sport — первенец новой стратегии развития североамериканской линейки кроссоверов, в рамках которой количество моделей в этом сегменте удвоится. Следом за большим кроссовером марка выпустит компактную модель, которая расположится на ступеньку ниже Tiguan. Пока же вместе с обычным Atlas покупателям предложат «дизайнерскую» пятиместную версию полноразмерного вседорожника — более стильную, но такую же просторную.