Обновлённая Lada Largus, трактор от «Роскосмоса» и беспилотник «Яндекса»: главное за неделю

Универсал Lada Largus обновился
Компания «АвтоВАЗ» обновила универсал Lada Largus. Модель получила новый логотип и измененные комплектации. Визуально отличить обновленный Lada Largus можно по новому логотипу с трехмерной ладьей, как на других моделях марки, крупному штифтовому начертанию Lada на двери багажника, а также измененной решетке радиатора. Во все комплектации универсала включена новая тканевая обивка сидений и функция отключения фар при выключении зажигания.
УАЗ «Патриот» получил модернизированный мотор с 30 новыми деталями
С конвейера Заволжского моторного завода сошла первая партия моторов ЗМЗ Про с новой системой охлаждения, которую уже отгрузили УАЗу для последующей установки на «Патриот», «Пикап» и «Профи». Модернизация коснулась бензиновых и газобензиновых версий. В компании заявили, что двигатель получил около 30 новых оригинальных деталей, в числе которых блок и головка цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКПП, водяной насос, термостат, коленчатый вал, штампованные изделия и многие другие. Новая система охлаждения потребовались для того, чтобы оснастить «Патриот» автоматической коробкой передач.
В России построили беспилотный трактор
НПО автоматики, которое входит в структуру госкорпорации «Роскосмос», разработало беспилотный трактор. Публике его показали на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, которая сейчас проходит в Екатеринбурге. Трактор полностью лишен каких-либо органов управления и даже кабины. Его движение контролирует вычислительная платформа, оснащенная искусственным интеллектом и подключенная к спутникам системы позиционирования. По словам разработчиков, точность определения местоположения трактора составляет 10 сантиметров.
Lada XRay с вариатором оценили почти в миллион рублей
В понедельник, 22 июля, стартуют продажи Xray Cross с бесступенчатой трансмиссией (CVT) японской фирмы Jatco. «Российская газета» со ссылкой на дилеров бренда сообщает примерную стоимость такого автомобиля в топовом исполнении – 980 000 рублей. Вседорожная версия приподнятого хэтчбека с вариатором лишилась системы режимов движения Lada Ride Select, которая доступна для XRay с «механикой». Зато новинка первой среди всех моделей бренда обзаведется мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также доступны функции голосового управления и доступа в интернет.
«Яндекс» превратил Hyundai Sonata в беспилотник
Компании Hyundai Mobis и «Яндекс» представили прототип беспилотного автомобиля на базе Sonata восьмого поколения. В будущем такие «Сонаты» появятся на российских дорогах. Выбор новой Sonata объясняется тем, что этот автомобиль построен на современной платформе, разработанной при активном участии инженеров дочерней компании южнокорейского концерна Mobis. Такая «тележка» позволяет встраивать в машину систему автономного управления. В «Яндексе» рассказали, что получили этот автомобиль в конце мая и сразу приступили к работе над прототипом беспилотника.