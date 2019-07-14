Обновлённая Lada Largus, трактор от «Роскосмоса» и беспилотник «Яндекса»: главное за неделю

С конвейера Заволжского моторного завода сошла первая партия моторов ЗМЗ Про с новой системой охлаждения, которую уже отгрузили УАЗу для последующей установки на «Патриот», «Пикап» и «Профи». Модернизация коснулась бензиновых и газобензиновых версий. В компании заявили, что двигатель получил около 30 новых оригинальных деталей, в числе которых блок и головка цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКПП, водяной насос, термостат, коленчатый вал, штампованные изделия и многие другие. Новая система охлаждения потребовались для того, чтобы оснастить «Патриот» автоматической коробкой передач.