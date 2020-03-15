Бронированные кроссоверы Volvo, трёхдверный Range Rover и дом на колёсах из «Буханки»: главное за неделю

Hyundai раскрыла дизайн новой Elantra на видео
Компания Hyundai опубликовала несколько тизеров Elantra нового поколения и объявила дату дебюта: презентация модели пройдет в Голливуде и Южной Корее 17 марта. Со сменой поколения Elantra, она же Avante на домашнем рынке, перебралась на новую платформу, стала длиннее, шире и ниже относительно предшественника, а линию крыши сделали более покатой. Кроме того, седан примерил на себя фирменный стиль Parametric Dynamics, отличительная черта которого – три линии, соединяющиеся в одной точке. В салоне появились 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы того же размера.
Mercedes-Benz для путешествий обзавелся пневмоподвеской и мощным мотором
Компания Mercedes-Benz представила обновленный кемпер Marco Polo Activity. Новинка получила пневматическую подвеску, а моторная линейка пополнилась 239-сильным дизелем. Вслед за рестайлинговым Vito на европейский рынок выходит обновленный вариант Мерседеса для путешествий – Marco Polo Activity. Одно из главных новшеств – появление пневмоподвески AirMatic, которая станет доступна с октября 2020 года. В «спортивном» режиме или при движении на скорости более 100 километров в час машина автоматически «приседает» на 10 миллиметров.
Все кроссоверы Volvo стали бронированными
Все кроссоверы компании Volvo теперь имеют бронированный вариант: линейка пополнилась моделями XC40 и XC60. До этого пуленепробиваемым был только XC90. Бронированные модификации разработаны совместно с бразильской фирмой Carbon Blindados, которая занимается защитой самых разных автомобилей (от MINI до Porsche). Для кроссоверов используется высокопрочная сталь толщиной 2,5—3 миллиметра и кевлар, а толщина стекол при этом достигает 20 миллиметров. Класс защиты кроссоверов Volvo не раскрывается, однако в компании уточняют, что в силовую структуру кузова они не смешивались.
Трехдверный Range Rover стал серийным
Лондонская студия Niels van Roij Design представила первый экземпляр трехдверного Range Rover, получившего название Adventum Coupe. Таких внедорожников построят всего 100 штук; они будут отличаться оригинальным кузовом и полом, целиком выполненным из тика — дерева, применяемого для отделки яхт. От обычного Range Rover трёхдверный Adventum Coupe отличается не только отсутствием задних дверных проемов: кузов внедорожника от передней до задней стойки отформован вручную из алюминиевых листов — нетронутыми остались только капот, крылья и крышка багажник.
Итальянцы превратили УАЗ «Буханку» в дом на колесах
Итальянская дизайн-студия Moltomeno.Design превратила УАЗ «Буханку» в дом на колесах. Переоборудовать автомобиль может любой желающий — цена полного комплекта для путешествий составляет примерно 735 000 рублей. Мобильный комплект, созданный итальянцами позволяет за полтора часа оборудовать стандартную «Буханку» спальной зоной и кухней. Поскольку в разобранном виде все элементы складываются друг в друга, концепт получил название Matrioska («матрешка»). Чтобы установить кэмпер-кит, дизайнеры демонтировали три из семи сидений УАЗа.