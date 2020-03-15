Бронированные кроссоверы Volvo, трёхдверный Range Rover и дом на колёсах из «Буханки»: главное за неделю

Компания Hyundai опубликовала несколько тизеров Elantra нового поколения и объявила дату дебюта: презентация модели пройдет в Голливуде и Южной Корее 17 марта. Со сменой поколения Elantra, она же Avante на домашнем рынке, перебралась на новую платформу, стала длиннее, шире и ниже относительно предшественника, а линию крыши сделали более покатой. Кроме того, седан примерил на себя фирменный стиль Parametric Dynamics, отличительная черта которого – три линии, соединяющиеся в одной точке. В салоне появились 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы того же размера.