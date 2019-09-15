Самый мощный в мире родстер, G-class с мотором V12 и роскошный Mercedes-Benz Vision EQS: главное за неделю

Без крыши до «сотни» за 2,9 секунды: представлен Ferrari F8 Spider
Ferrari показала F8 Spider: суперкар получил двухсекционную жесткую крышу, которую можно поднять за 14 секунд. Вопреки ожиданиям, открытая версия не уступает по динамическим характеристикам купе – на разгон с нуля до «сотни» новинка тратит те же 2,9 секунды, что и F8 Tributo. Из-за особенностей конструкции F8 Spider, а именно механизма складывания крыши и усиленного днища, он на 70 килограммов тяжелее купе. При этом новинка «сбросила» почти 20 килограммов по сравнению с предшественником Ferrari 488 Spider благодаря применению углепластика. Техническая начинка у родстера и купе одинаковая.
Ferrari представила мощнейший в мире родстер
Вслед за первой фотографией нового Ferrari 812 GTS появилась официальная информация о новинке от итальянского производителя. Родстер получил мотор V12 отдачей 800 лошадиных сил, что делает его мощнейшим серийным автомобилем в своем классе. Спустя ровно 50 лет с момента дебюта последней модели с приставкой Spider и мотором V12, Ferrari 356 GTS4, итальянцы представили его прямого последователя — переднемоторный серийный родстер 812 GTS. Внешне от купе его можно отличить по немного измененной передней части, значительно усиленным передним стойкам и стеклянной перегородке за креслами.
Brabus добавил новому «Гелику» мотор V12
На автосалоне во Франкфурте будет представлен Brabus G V12 900 «One of ten» («Один из десяти»). Из названия следует, что новинку выпустят ограниченной серией из 10 экземпляров. Под капотом у такого G-Class – битурбомотор M279, который специалисты из Brabus существенно доработали. Например, увеличили диаметр цилиндров, заменили поршни и систему впуска и выпуска, а также установили более крупные турбокомпрессоры. Объем двигателя составляет 6,3 литра против изначальных шести литров, а отдача возросла до 900 лошадиных сил. Для сравнения, отдача мотора V8 у Mercedes-AMG G 63 равна 585 силам.
Новый Porsche 911 Carrera 4: полный привод и 385 сил
На стенде Porsche в рамках Франкфуртского автосалона состоялась премьера новой версии 911 серии 992 – полноприводной Carrera 4 с 385-сильной «турбошестеркой» объемом три литра. По сравнению с предшественником новинка получила прибавку в мощности и стала быстрее. Мотор Porsche 911 Carrera 4 на 15 сил мощнее, чем у дореформенной модели, а разгон до 100 километров в час занимает четыре секунды – на 0,3 секунды меньше, чем у предыдущего купе. Опционально можно заказать пакет Sport Chrono, который сократит этот показатель до 3,8 секунды. Что же касается кабриолета, то он набирает «сотню» за 4,4 и 4,2 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 290 километров в час у купе и на 288 километрах в час – у открытой версии.
Mercedes-Benz раскрыл электрическое будущее S-Class
Компания Mercedes-Benz официально представила роскошный электрический седан Vision EQS. Концепция ляжет в основу будущей модели S-Класса на электротяге. Такой автомобиль сможет составить конкуренцию Porsche Taycan. Новинка получила футуристичный дизайн — фальшрадиаторная решетка состоит из 940 отдельных светодиодов, ее продолжают новые фары Digital light, каждая из которых оснащена четырьмя модулями голографических линз. Линзы вращаются со скоростью 2000 оборотов в минуту — они выглядят статичными для человеческого глаза, но создают объемный эффект, благодаря которому кажется, будто фары «плавают» в пространстве черной решетки. Задняя часть украшена 229 звездами, каждая из которых тоже подсвечивается.