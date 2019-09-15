Самый мощный в мире родстер, G-class с мотором V12 и роскошный Mercedes-Benz Vision EQS: главное за неделю

На стенде Porsche в рамках Франкфуртского автосалона состоялась премьера новой версии 911 серии 992 – полноприводной Carrera 4 с 385-сильной «турбошестеркой» объемом три литра. По сравнению с предшественником новинка получила прибавку в мощности и стала быстрее. Мотор Porsche 911 Carrera 4 на 15 сил мощнее, чем у дореформенной модели, а разгон до 100 километров в час занимает четыре секунды – на 0,3 секунды меньше, чем у предыдущего купе. Опционально можно заказать пакет Sport Chrono, который сократит этот показатель до 3,8 секунды. Что же касается кабриолета, то он набирает «сотню» за 4,4 и 4,2 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 290 километров в час у купе и на 288 километрах в час – у открытой версии.