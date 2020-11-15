Обновлённый Land Rover Discovery, электрокроссовер BMW iX и 1000-сильный Ferrari SF90 Spider: главное за неделю

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Компания BMW представила модель iX - это электрический кроссовер, который относится к сегменту Sports Activity Vehicle (SAV). По длине и ширине серийный электрокроссовер сравним с BMW X5, по высоте идентичен X6, а расстояние между осями составляет ровно три метра. iX получил выдвижные дверные ручки, безрамочные боковые двери и дверь багажника, которая занимает всю заднюю часть кузова. В числе других особенностей дизайна – самые тонкие фары (светодиодные в базе и лазерные – за доплату), которые когда-либо устанавливались на автомобили BMW, а также панель вместо традиционной радиаторной решетки, в которую интегрированы камеры, радары и другие датчики.