Обновлённый Land Rover Discovery, электрокроссовер BMW iX и 1000-сильный Ferrari SF90 Spider: главное за неделю

Land Rover Discovery обновился и получил новые моторы
Внедорожник Land Rover Discovery пережил плановое обновление в середине жизненного цикла. Внешность модели осталась почти нетронутой, а вот в моторной гамме произошли значительные изменения. Снаружи обновленный Discovery можно отличить от предшественника по решетке радиатора, лишившейся горизонтальных ламелей, слегка измененным бамперам и оптике, которая теперь по умолчанию светодиодная. Ещё одно отличие – вентиляционные вставки на передних крыльях, окрашенные в цвет кузова. Доступен стайлинг-пакет R-Dynamic, придающий внедорожнику более спортивный вид. В него входят черные и темно-серые акценты в экстерьере и контрастная прострочка сидений.
Mercedes-AMG побил рекорд Porsche на Нюрбургринге
Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ вновь стал быстрейшим в классе автомобилем на немецкой трассе Нюрбургринг, побив рекорд обновленного Porsche Panamera Turbo S. В Mercedes-AMG заявили о готовящемся «реванше» еще в августе, когда рестайлинговая Panamera прошла полный круг Нюрбургринга за 7 минут 29,81 секунды – на 13 секунд быстрее AMG GT 63 S. Однако рекорд продержался недолго: немцы из Аффальтербаха вновь выпустили свою модель на «Северную Петлю». Под управлением инженера и бывшего гонщика Демиана Шэфферта автомобиль преодолел полный круг за 7 минут 27,8 секунды, а 20,6-километровый вариант трека – за 7 минут 23 секунды.
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5 секунд до «сотни» и 500 сил: представлен серийный электрокар BMW iX
Компания BMW представила модель iX - это электрический кроссовер, который относится к сегменту Sports Activity Vehicle (SAV). По длине и ширине серийный электрокроссовер сравним с BMW X5, по высоте идентичен X6, а расстояние между осями составляет ровно три метра. iX получил выдвижные дверные ручки, безрамочные боковые двери и дверь багажника, которая занимает всю заднюю часть кузова. В числе других особенностей дизайна – самые тонкие фары (светодиодные в базе и лазерные – за доплату), которые когда-либо устанавливались на автомобили BMW, а также панель вместо традиционной радиаторной решетки, в которую интегрированы камеры, радары и другие датчики.
«Заряженный» Audi SQ5 обновил дизайн и потерял в мощности
Вслед за обновлением классического Q5, компания Audi модернизировала его «заряженную» версию SQ5 TDI. Инженеры переработали дизайн и интерьер кроссовера в стилистике базовой модели, а также установили более экологичный турбодизель. Внешне SQ5 мало чем отличается от стандартной версии кроссовера. «Заряженный» SUV получил такие же новые бампера, переработанную радиаторную решетку, а также измененную головную оптику, которая в «базе» доступна в светодиодном исполнении, а за дополнительную плату кроссовер оборудуется матричными фарами. Обновленный SQ5 получил тонкие задние фонари, выполненные из органических светодиодов.
1000-сильный гибридный гиперкар Ferrari лишился крыши
Компания Ferrari представила открытый вариант флагманского гиперкара SF90 Stradale с 1000-сильной подзаряжаемой гибридной установкой – SF90 Spider. Несмотря на жесткую складную крышу, увеличившую массу, новинка из Маранелло набирает первую «сотню» за те же 2,5 секунды, что и купе. С поднятой металлической крышей спайдер внешне практически идентичен купе, представленному в прошлом году. Отличия кроются в более тонких оконных стойках, ином лобовом стекле, ветрозащитном щитке, расположенном за сиденьями, и уменьшенной на 20 миллиметров высоте. Крыша с электроприводом поднимается и убирается за 14 секунд – в том числе, на ходу.